Raccolta ciocche e donazione di parrucche per pazienti oncologiche

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Per il secondo anno consecutivo i Leo siciliani si sono impegnati nell’importante progetto distrettuale che vede al centro i pazienti oncologici e il loro supporto psicologico e pratico. Nella fattispecie il Leo Club UNIPA, uno dei tre club leo che operano sul territorio di Palermo per la grande associazione del Lions International, ha avviato una collaborazione con la Parrucchieria “Salvo Lo Coco” nel tentativo di dare un piccolo, ma significativo contributo su una questione molto delicata ovvero l’acquisto di una parrucca che spesso un paziente oncologico ha necessità di sostenere.

I referenti del progetto affermano: "Il club si è impegnato durante tutto l’anno sociale a sensibilizzare e raccogliere trecce e ciocche di capelli. Siamo davvero lieti di averle consegnate a Salvo Lo Coco poichè grazie al suo contributo saremo in grado di donare, in maniera del tutto gratuita, una parrucca ad un paziente oncologico che ne manifesti l’esigenza". Così la consegna è avvenuta nel pomeriggio di sabato 18 giugno presso la Parruccheria a Monreale. Il parrucchiere Salvo Lo Coco racconta che il momento della donazione, è un momento molto particolare e privato, si cerca di entrare in empatia con la cliente e si cerca di esaudire i suoi desideri. Chiunque fosse interessato alla donazione della parrucca o a donare i propri capelli, può contattare il club tramite le proprie pagine social, oppure direttamente la parrucchiera di Salvo Lo Coco.