Arenella, al via la pulizia della spiaggia: "Il mare è il cuore del nostro quartiere"

Sabato 29 aprile doppio appuntamento nel quartiere marinaro dell'Arenella. I ragazzi del Laboratorio Sociale Arenella e l’Associazione Arenella Viva realtà molto presenti e attivi sul territorio, danno appuntamento a tutti i volontari che vorranno aderire.

Alle 9.30 pulizia della spiaggia dell'Arenella. Prendiamoci cura del nostro quartiere! La stagione estiva sta arrivando e la spiaggia tornerà a essere un luogo attraversato da tantissime persone. Il mare è il cuore del nostro quartiere e troppo spesso però è lasciato all'incuria e all'abbandono. Alle 16.00 Incontro didattico "Arte del puparo". Incontreremo Enzo Mancuso, del Teatro Carlo Magno, per un laboratorio sull'arte del puparo. Sarà un'occasione per scoprire l'antica tradizione, trasmessa di generazione in generazione, e toccare con mano le meravigliose marionette e il lavoro di costruzione. Al Centro Pro Arenella!