Esce “Prospettiva Cosmica”, il nuovo concept-album di Pietro Spanò. “Prospettiva Cosmica” è un viaggio nel futuro (forse non troppo lontano), una visione che scaturisce dall’analisi profonda della società e delle sue contraddizioni. Il tema dell’isolamento, dell’iperconnessione e dei suoi effetti collaterali, costituisce infatti la trama dell’album che, canzone dopo canzone, costringe l’ascoltatore a guardare sé stesso sia come parte del problema, sia come soluzione finale per il superamento dello stesso. Ora, sebbene lo scenario attuale abbia imposto all’intero pianeta una accelerazione esponenziale verso la digitalizzazione, il teleinsegnamento, la telemedicina, una accelerazione, insomma, verso una socialità fatta di dati, il cantautore siciliano invita a leggere la storia, a guardare la vita oltre lo schermo, appunto, da una “Prospettiva Cosmica”.

Questa la tracklist di “Prospettiva Cosmica”: 1. Allunaggio (prima parte) 2. Alla fermata dell’autobus 3. Il perseguitato 4. L’amante virtuale 5. Allunaggio (seconda parte) 6. L’altare ibrido 7. Cosa penserebbe Freud di me? (2050) 8. Come sonnambuli 9. Prospettiva Cosmica. Tutte le canzoni sono di Pietro Spanò “Prospettiva Cosmica” è stato anticipato su YouTube dal singolo “Come sonnambuli”: https://youtu.be/-RS8dvHhv9k. Il disco è disponibile su Amazon e tutte le piattaforme digitali.

Cantautore palermitano, Pietro Spanò Nel 2001 pubblica il singolo "L’incubo dell'ultima luna", le cui sonorità hanno modo di essere apprezzate anche da Franco Battiato. Seguono gli album "Il terribile suono del silenzio” e "Tutto sta cambiando", un album prodotto insieme a Guido Guglielminetti. Il singolo, “Portami via da qui”, pubblicato in precedenza nell’ambito del progetto “Alla finestra”, è tuttora pubblicato da Pressingline, etichetta discografica fondata da Lucio Dalla. Il 30 novembre 2020 esce “Prospettiva Cosmica”. Il suo stile guarda alla canzone d’autore, al pop e al rock progressivo.