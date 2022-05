Strage di Capaci, maratona su Tv2000: in prima serata il documentario "Il filo della memoria"

Programmazione speciale di Tv2000, lunedì 23 maggio a partire dalle 7.30, a trent’anni dalla strage di Capaci e nella Giornata della legalità in ricordo delle vittime della mafia. Testimonianze e reportage nel corso dei programmi della rete, interviste e approfondimenti nel Tg2000 e a TGtg.

In prima serata, alle 21.10, il documentario ‘Il filo della memoria’, a cura di Massimiliano Cochi: Maria Falcone torna nel Liceo Classico “Umberto I” di Palermo dove aveva studiato assieme al fratello Giovanni e lo ricorda in un racconto personale che diventa a tratti corale, con le voci di chi lo ha conosciuto e di chi ha collaborato con lui. Un racconto che diventa testimonianza da tramandare a chi Giovanni Falcone non lo ha mai conosciuto e alle nuove generazioni.

Si inizia a ‘Di buon mattino’, in diretta dalle 7.30, con un reportage dal luogo dell’attentato e la testimonianza di Giuseppe Costanza, autista di Giovanni Falcone sopravvissuto alla strage nella quale vennero uccisi oltre al magistrato anche la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Ospiti Giuseppe Savagnone, saggista e direttore dell’Ufficio per la pastorale della cultura dell’Arcidiocesi di Palermo; Laura Vaccaro, Procuratore Aggiunto di Palermo; don Cosimo Scordato, docente presso la Facoltà teologica di Sicilia, parroco per 35 anni dell'Albergheria uno dei quartieri più antichi di Palermo.

Alle 12.20 la puntata de ‘L’Ora solare’ è dedicata alla memoria di Francesca Morvillo, magistrato e moglie di Falcone. In studio il magistrato Alfredo Morvillo, suo fratello, che la ricorda anche da collega: è stata infatti tra le prime donne magistrato e per anni impegnata al tribunale dei minori. Con lui c'è il giornalista Felice Cavallaro, firma del Corriere della Sera, che ha scritto il libro ‘Francesca - Storia di un amore in tempo di guerra’ (editore Solferino). Ripercorrendo la vita vissuta insieme da Francesca Morvillo e Giovanni Falcone, intrecciata alla lotta contro la mafia e agli attentati, Alfredo Morvillo e Felice Cavallaro mettono l’accento sul valore della memoria, non solo in questo trentennale.

Nel pomeriggio alle 15.15, a ‘Siamo noi’ intervengono il generale di Corpo d’Armata dei Carabinieri, già direttore della Dia e comandante del Ros, Giuseppe Governale, e il giornalista Paolo Borrometi, vicedirettore dell'Agi, che dal 2014 vive sotto scorta a causa delle minacce mafiose. Collegamenti con Palermo e un reportage sull’iniziativa, promossa dal capoluogo siciliano, di ritinteggiare la scritta ‘No Mafia’ sul muro di un casotto visibile dall’autostrada, nel punto in cui avvenne l'attentato. Tra gli interventi: il magistrato Vittorio Teresi, Shobha Stagnitta figlia di Letizia Battaglia e l’attore Roberto Lipari.