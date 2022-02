Il taglio, l'innesto, il castello: al via il progetto di Domenico Mangano e Marieke van Rooy

Il Museo Civico di Castelbuono lancia il progetto “Il taglio, l’innesto, il castello” della coppia di artisti Domenico Mangano e Marieke van Rooy, vincitore del bando Pac-Piano per l'Arte Contemporanea 2020 (Linea committenza), promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. I risultati del progetto saranno presentati al pubblico in una mostra, a cura di Valentina Bruschi, che aprirà sabato 7 maggio alle ore 18.

Il progetto riconferma l’approccio e le modalità di promozione culturale adottate dal Museo Civico di Castelbuono, per la valorizzazione del patrimonio locale, in collaborazione con il Museo Naturalistico “F. Minà Palumbo”. I due artisti Domenico Mangano & Marieke van Rooy, impegnati in una residenza a Castelbuono nel periodo primaverile, lavoreranno a stretto contatto con esperti, artigiani e maestranze locali e la comunità tutta. Il progetto prevede la realizzazione di un gruppo di sculture in ceramica, ottenute con un processo sperimentale e inedito di colorazione e smaltatura oltre all’uso di materie prime locali come la manna, materiali di scarto organici ed ecologici. Per la cottura verrà ricostruita all’aperto una fornace che utilizzerà come combustibile, legno, foglie, paglia, segatura, carta, semi, bucce, pigne e altri materiali naturali, allo scopo di “trasferire l’essenza e l’anima del territorio delle Madonie e di Castelbuono sulla superficie delle sculture di ceramica”, come hanno dichiarato Domenico Mangano & Marieke van Rooy.

Il progetto prevede inoltre una serie di laboratori per bambini curati da Stefania Cordone, coordinatrice del Dipartimento Educazione del Museo Civico e un Programma Pubblico dal titolo “l’Alchimia delle relazioni”, a cura di Maria Rosa Sossai, responsabile del Dipartimento Progetti Partecipativi: un ciclo di incontri, passeggiate nella natura e workshop aperti a tutta la comunità e gratuiti, per approfondire la conoscenza della lavorazione della ceramica, la sua storia e le innovazioni possibili, proponendo la rilettura contemporanea di una delle più antiche tradizioni manifatturiere delle Madonie.

Il programma pubblico si svolgerà da marzo ad agosto 2022 secondo un calendario di attività aperte alla partecipazione di tutti, previa prenotazione. Le date potranno subire variazioni in base al meteo e all’andamento della pandemia. Opportuni aggiornamenti saranno divulgati tramite i canali social del Museo Civico e sul sito www.museocivico.eu.