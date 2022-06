Teatro Libero, cala il sipario sul Festival Presente Futuro: la giura premia il progetto Rosa Rosa Rosae

Rosa Rosa Rosae La pelle delle immagini vince la 16esima edizione del Festival Presente Futuro promossa dal Teatro Libero, curata e diretta da Luca Mazzone. Il progetto performativo tra danza e video arte è una produzione ArtGarage di Pozzuoli in collaborazione con il Théâtre des Calanques, Piano B di Korper.

“Un lavoro visionario capace di unire mondo cinematografico, arti figurative e danza. Una ricerca ancora in fase di sperimentazione che pensiamo possa crescere e definirsi meglio attraverso le residenze e il premio del Teatro Libero, oltreché la residenza presso il Teatro San Materno di Ascona”. Questa la motivazione della giuria, presieduta da Guido Di Palma dell’Università La Sapienza di Roma, composta da Tiziana Arnaboldi del Teatro San Materno di Ascona, da Aktina Stathaki del Between the Sea festival di Atene, da Gloria Sapio della Compagnia Settimo Cielo/Residenza di Arsoli e dal professore Carmelo Lucchesi in rappresentanza del pubblico.

Il progetto Wake up! di e con Marcella Meloni, per la regia di Maurizio Giordo, ha ricevuto il premio Between the sea, che prevede una settimana di residenza presso la sede del Festival di Monenvasia e il premio Per un teatro necessario promosso dal Dipartimento Saras dell’Università di Roma “La Sapienza”, in collaborazione con l’associazione Settimo Cielo/Periferie artistiche, con un periodo di residenza presso il teatro di Arsoli (Lazio), con la seguente motivazione: “Per avere creato una drammaturgia che coniuga i linguaggi del teatro d’oggetti, della manipolazione e della giocoleria fondendoli in un’organica narrazione sulla condizione femminile piena di umorismo e dolente umanità”.

La selezione del pubblico, rappresentata da una delegazione del sindacato COBAS, per il premio Zero in condotta ha premiato con un gettone di €500 il progetto Sehnsucht, una produzione della compagnia Lost Movement di Milano, con la seguente motivazione: “Il desiderio, la ricerca di superare il limite che trova la sua concretezza nella rottura delle gabbie dell’individualismo, delle convenzioni sociali, nella ricerca dell’incontro, delle relazioni, della collettività. Per queste ragioni riteniamo il progetto un messaggio di speranza e solidarietà”.