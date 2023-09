"Progetto Terra" al Giardino dei Giusti: dibattiti e performance teatrali

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Domenica 10 settembre 2023 alle ore 17:00 presso il Giardino dei Giusti si terrà il "Progetto Terra", un importante appuntamento per discutere sul tema delle migrazioni contemporanee, specie a seguito dei tragici fatti accaduti nel Mediterraneo e non solo. L'evento Progetto Terra, nato in collaborazione tra Raizes Teatro, Centro Astalli Palermo e Associazione Ex-Alunni Gonzaga, unisce il dibattito politico e istituzionale all'arte, al fine di proporre nuovi approcci di salvezza per tutte le persone che sono vittime della necessità e alla ricerca di prospettive di vita più umane.

Il programma