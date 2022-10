"Progetto Immijobs": il Ceipes lavora con i cittadini di paesi terzi per l'integrazione nel mondo del lavoro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Quest'estate il Ceipes ha supportato cittadini di paesi terzi, migranti e rifugiati con la promozione e le attività del progetto europeo Immijobs. Il progetto mira a facilitare il processo di integrazione del gruppo target nel mercato del lavoro nazionale. Per creare un ambiente sicuro che potesse rendere i cittadini di nazionalità diversa a loro agio durante questa esperienza, molte delle attività si sono svolte al Centro Asante, la struttura che attualmente li ospita a Palermo. Nello specifico, il Ceipes ha coinvolto il gruppo target in due attività. Come prima cosa, i cittadini di paesi terzi sono stati supportati nella scrittura dei loro curricula. Per questa attività è stata utilizzata la piattaforma Europass, fornendo loro una panoramica completa sulla compilazione e su come potranno aggiornare autonomamente le future esperienze lavorative. Durante il lavoro, si è tenuto conto di alcuni ostacoli segnalati dalle organizzazioni intermediarie che affermano che, a volte, è difficile avere pieno accesso a una cronologia completa di sviluppo professionale attraverso le singole esperienze lavorative. Per questo motivo, lo staff del Ceipes ha dedicato più tempo a ciascun partecipante per assicurarsi che tutti potessero avere l'opportunità di raccontare le proprie storie fino in fondo.

Per la seconda attività, per completare l'esperienza ed avere un riscontro lavorativo anche in termini di orientamento professionale, i partecipanti sono stati profilati utilizzando lo strumento del profilo delle competenze dell'Ue per cittadini di paesi terzi. Lo strumento consente alle persone di effettuare una valutazione corretta e concreta delle proprie competenze ed è dedicato ai cittadini di paesi terzi per facilitare il processo di valutazione dando priorità ad alcune aree di sviluppo personale e professionale. Per alcune aree di competenze generiche e condivise è stato difficile fare una valutazione adeguata e questa condizione riflette la rigidità del quadro europeo che può essere rigorosamente applicato solo a livello europeo. In effetti, questa esperienza suggerisce che l'approccio utilizzato per identificare le competenze dei cittadini di paesi terzi deve evolversi ed essere più adattabile ai bisogni reali e alle esperienze comuni del gruppo target. Un approccio più colloquiale, comunque, si è rivelato un modo più efficace per ricostruire la propria storia professionale.

Tuttavia, la cosa più importante di questo strumento è che restituisce un profilo delle competenze per ciascun partecipante e questo può essere allegato al curriculum Europass. I partecipanti, infatti, hanno espresso una valutazione positiva per gli incontri, affermando che il tempo speso per le attività, unito a una forte focalizzazione sulle loro esperienze passate, è stato l'approccio migliore per mostrare loro il loro possibile percorso per avere accesso al mercato nazionale del lavoro.