VIDEO | Un b&b in gestione ai ragazzi disabili: "Costruiamo così la loro autonomia"

Giada, Rosa e Serena non stanno nella pelle: è la prima notte che passeranno insieme, dopo aver carpito tutti i segreti per occuparsi di una casa vacanze, dal check in al check out. Un'esperienza di "co-housing" pensata dalla Yellow School con il gruppo Mamamia. Alla fine del percorso, che durerà un anno, dovranno gestire un appartamento