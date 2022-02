"6 x leggere in libertà, bimbi in biblioteca": al via letture, laboratori, giochi e narrazioni

Parte martedì 22 febbraio presso la Biblioteca “Il Piccolo Principe” e continuerà fino al 23 aprile, in tutte le biblioteche del sistema bibliotecario cittadino il progetto “6 x leggere in libertà, bimbi in biblioteca”, giunto alla quarta edizione e curato dall'associazione di promozione sociale Booq.

Il progetto è un invito a frequentare liberamente gli spazi delle sei biblioteche nelle quali saranno presenti bibliotecari e operatori pronti a condividere il piacere della lettura attraverso la narrazione e la fruizione di albi illustrati e libri. Tante e diverse le attività proposte, secondo età e gusti di chi vorrà partecipare: lettura ad alta o bassa voce, laboratori ludico-creativi, giochi e narrazioni.

La mattina o il pomeriggio si costruiranno insieme libri e strumenti che potranno servire per giocare con le storie, si esploreranno gli spazi, le collezioni e i tanti modi per scegliere, scoprire, condividere, leggere, gustare tutte le possibilità della biblioteca. Nelle diverse settimane le biblioteche comunali, a turno, ospiteranno letture e laboratori rivolti alla fascia 3-12 anni, dal martedì al sabato, alternando mattine e pomeriggi:

22 - 26 febbraio biblioteca Il piccolo principe

8 - 12 marzo biblioteca Brancaccio

22 - 26 marzo biblioteca Borgonuovo

29 marzo - 2 aprile biblioteca L.Sciascia (Casa Professa)

5 - 9 aprile biblioteca Pallavicino

19 - 23 aprile biblioteca Villa Trabia

Sarà possibile prenotare scrivendo a info@booqpa.org. "Il progetto di promozione della lettura rivolto ai bambini, ormai giunto alla sua quarta edizione - sottolinea l’assessore alle CulturE, Mario Zito - è un appuntamento irrinunciabile per tutti coloro che individuano nel libro e nella lettura un formidabile strumento di crescita individuale e collettiva".

La dirigente del sistema bibliotecario cittadino, Eliana Calandra definisce il progetto "un’occasione preziosa che permetterà ai lettori più giovani di apprezzare le biblioteche cittadine e il loro prezioso patrimonio, accostandosi alla lettura in modo giocoso e coinvolgente, grazie a operatori e bibliotecari che li seguiranno in un percorso di conoscenza pensato su misura per loro".