La birra alla manna si fa a scuola, a Cefalù un laboratorio artigianale permanente

Aveva iniziato la sua produzione delle prime birre artigianali alla manna in forma sperimentale, ora il laboratorio di Pollina si assicura la messa in esercizio definitiva. Erano la scura Ayub e la chiara Polina, dalla leggenda che vuole il principe arabo e la donna normanna fondatori del borgo di Pollina verso la fine del XI secolo.

A segnare la svolta è un protocollo d’intesa tra l'Istituto d’Istruzione Superiore Mandralisca, il Comune di Pollina, partner pubblico, e il Consorzio Manna Madonita, partner privato, con l’intento di promuovere sul territorio locale, nazionale e internazionale ogni azione necessaria a far conoscere e consumare un prodotto che si identifica con il percorso e la memoria storica e culturale del territorio (la manna), valorizzando a tal fine una eccellenza del made in Italy, oggi presidio slowfood.

Gli organismi coinvolti hanno dato vita al progetto finanziato dal Miur nell’ambito del programma "Laboratori territoriali per l’occupabilità", con l’obiettivo di connettere scuola e territorio, valorizzando prodotti assolutamente innovativi e artigianali seguiti in tutte le fasi di progettazione, coltivazione, trasformazione e commercializzazione.

Il Comune di Pollina mette nella piena disponibilità dell'istituto Mandralisca di Cefalù per un periodo di dieci anni l’immobile ex scuola materna nei cui spazi è stato realizzato il laboratorio artigianale. L’istituto Mandralisca di Cefalù, scuola capofila del progetto, si è fatta carico dei costi d’acquisto del laboratorio artigianale e ne affiderà a terzi la gestione, in comodato d’uso. Il Consorzio Manna Madonita sarà il punto di riferimento per le materie prime e i mezzi necessari alla produzione, oltre a garantire il supporto necessario in fase di commercializzazione.

Il birrificio artigianale avrà delle ricadute connesse alla formazione di tecnici e operatori capaci di utilizzare gli strumenti e le attrezzature del laboratorio, nonché la concreta possibilità di generare occupazione diretta o indotta. "Oggi si firma il protocollo di intesa con il Comune di Pollina relativo al progetto Laboratori territoriali di Piano Nazionale Scuola Digitale - ha detto Daniela Crimi, preside del Mandralisca -. Il progetto ha come obiettivo la realizzazione tra l'altro di laboratori didattici e produttivi, nel territorio della provincia di Palermo, al fine di occupare i giovani studenti e non, soprattutto la fascia dei Neet, attraverso la valorizzazione delle risorse naturali e locali, in questo caso la manna".