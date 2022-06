Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Prosegue il ciclo di seminari “Processi alle carte”, organizzato dalla Soprintendenza Archivistica della Sicilia – Archivio di Stato di Palermo (SAAS-SIPA) con un nuovo appuntamento dal titolo “Sicilia liberata, Sicilia assediata. L’Ispettorato generale di pubblica sicurezza in Sicilia (1943-49)”. Durante l’incontro sarà presentato l’inventario del fondo, recentemente ultimato, che sarà consultabile presso le sale di studio dell’Archivio di Stato di Palermo.



Sono previsti gli interventi del Prof. Salvatore Lupo e della Prof.ssa Manoela Patti (Università di Palermo) e la presenza delle curatrici, le archiviste Dott.ssa Francesca Di Pasquale (funzionario SAAS-SiPA) e Dott.ssa Antonia D’Antoni. Il seminario si terrà il 23 giugno alle ore 10 presso la sede Catena dell’Istituto, in via Vittorio Emanuele 29-31.