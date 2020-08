Palermo meta reale: ecco la principessa Olympia e il principe Achille di Grecia

Segni particolari: sono biondi, nelle loro vene scorre sangue blu, e si godono la vita. Altezze Reali in giro per Palermo. Sono la principessa Olympia e il principe Achilleas della Casa Reale di Grecia. A spasso per il centro di Palermo, con tanto di scatto che li ha immortalati davanti a Palazzo Dato, in via XX Settembre, e con una puntata al mare.

Achilleas e Olympia sono due dei cinque figli del principe ereditario Paolo, Duca di Sparta, e della principessa Marie-Chantal. Sono membri della Casa Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg e sono pronipoti della regina Vittoria, quindi cugini della regina Elisabetta d’Inghilterra.

Il principe Achille Andrea di Grecia, 20 anni, è figlio dell'ex erede al trono del Paese (la monarchia è stata abolita nel 1974). Si gode la vita, proprio come il suo lontano cugino Nikolai di Danimarca: sul suo profilo Instagram si può sbirciare nella sua vita di nobile. La principessa Maria Olimpia di Grecia e Danimarca (24 anni) è una modella. Attualmente è sesta nella linea di successione all'ex trono di Grecia, dopo suo padre e i suoi fratelli.