Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Evento “Primo Parco mondiale dello Stile di Vita Mediterraneo-Camporeale Nodo Territoriale" di Mercoledì 30 Agosto 2023 ore 10:00, promosso dall'Associazione Eccellenze a Camporeale e patrocinato dalla Regione Siciliana Assessorato dei Beni culturali e dell'identità Siciliana. Lo stesso si terrà presso la "Pinacoteca Anselmo" sita nel complesso polifunzionale del Palazzo del Principe del Comune di Camporeale.

Programma:

- Introduzione alla Giornata

- Saluti del Presidente dell’Associazione Eccellenze a Camporeale

Sig. Salvuccio Pisciotta



- Saluti del Sindaco di Camporeale

Dott. Luigi Cino



- l'esperienza del Polo Trapanese

Dott. Paolo Morsellino

Coordinatore del "Polo Trapanese Sicilia Occidentale" del Parco



- la Dieta Mediterranea come base del benessere fisico

Dott. Luigi Maria Montalbano

Direttore UOSD endoscopia digestiva Ospedale Villa Sofia Cervello



- il Parco come Filosofia e Stile di Vita

Dott. Beppe De Santis

Ideatore e teorico del Parco



- la visione economica del Parco e il rilancio di una terra come quella sicula

Ass. Francesco Nicoletti

Assessore con delega alla Crescita Territoriale del Comune di Caltanissetta

Ente Capofila del Parco