Prima lezione a Bagheria per il fondatore dei The Real Group Anders Edenroth

In trenta a lezione da Anders Enderoth. Tanti erano i ragazzi e le ragazze ritrovatisi a Palazzo Butera a Bagheria per la prima delle due sessioni di canto regolate dal leader del gruppo a cappella The Real Group. Tra prove vocali, esercizi fisici e lezioni sull’uso della voce e del respiro, Edentorth, servendosi del supporto di un pianoforte, ha trasmesso ai partecipanti il senso di sicurezza e di ricerca necessario per puntare verso la professionalità nel mondo del canto e la gioia di scoprire il proprio talento. Domani, domenica, alle 10, sempre a Palazzo Butera a Bagheria, si terrà una seconda giornata di lezioni che si concluderà con una performance finale I due giorni di workshop sono stati organizzati da The Ensemble Accademia Musicale e da Associazione Musicale The Slash of Unashamed Singers.