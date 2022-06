Prima edizione del concorso “Balcone fiorito Lions 2022”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Promuovere i valori ambientali e la cultura del verde quale elemento di decoro, approfondendo la conoscenza del centro storico di Palermo e dei dintorni. All’insegna di questa finalità si sviluppa il progetto “Balcone fiorito Lions”, concorso alla prima edizione che vede, a Palermo, la collaborazione della Confederazione Italiana Esercenti Commercianti presieduta da Salvatore Bivona. L’iniziativa porta la firma del Distretto Lions 108 Yb Sicilia e mira al coinvolgimento della cittadinanza nell’allestimento floreale di balconi, davanzali e particolari architettonici nel centro storico. Nello specifico, l’iniziativa –patrocinata dal Comune - punta sulla sinergia tra il Lions Club “Palermo Montepellegrino” e la CIDEC cittadina, che ha rivolto l’invito a partecipare ai propri iscritti, titolari di esercizi commerciali e piccole imprese. “L’obiettivo – spiega il presidente del Lions Club “Palermo Montepellegrino Francesco Rizzuto – è valorizzare la straordinaria capacità dei fiori di trasformare con il colore e il profumo un balcone spoglio, una finestra disadorna, un vicolo anonimo”.

“Attraverso i fiori – prosegue – è possibile riprendere il rapporto con la natura, amandola e rispettandola”. Parole condivise dal presidente della Cidec di Palermo Salvatore Bivona, che sottolinea l’alto valore educativo dell’iniziativa lionistica. “Abbiamo accolto con entusiasmo l’invito a collaborare in qualità di partner – precisa – perché riteniamo che la cultura della bellezza e il rispetto per la natura possano intrecciarsi alla perfezione con la volontà, comune a tantissimi commercianti, di migliorare anche esteriormente la città”. L’allestimento a tema libero interessa la sistemazione di balconi, terrazzi, angoli, scorci e muri, utilizzando vegetali in vaso o in fioriera, visibili da piazze, vie o altri spazi accessibili al pubblico. Il termine ultimo per l’esposizione delle opere è fissato per il prossimo 30 giugno. Alla fine del concorso, saranno premiati i lavori più belli da una giuria composta da personaggi della cultura ed esponenti delle istituzioni, che valuteranno le opere in mostra. Per informazioni e iscrizioni, è possibile rivolgersi al numero 368.463599 oppure inviare una mail a cidecpa@hotmail.com.