Il presidente nazionale Carlo Bartoli ospite dell'Ordine dei giornalisti Sicilia

Il presidente nazionale dell’Ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli, è stato ospite questa mattina dell’Ordine dei giornalisti Sicilia. Bartoli ha presenziato ai lavori del consiglio, durante i quali si è discusso delle problematiche che interessano la categoria, dalla presunzione di innocenza rafforzata alle querele temerarie.

Il presidente Bartoli domani prenderà parte a un incontro di formazione professionale, che si svolgerà presso la sede dell’Odg Sicilia in via Bernini a Palermo, sull’argomento “Giornalista ieri, oggi, domani: la professione che cambia, il mestiere che verrà”. Si discuterà della legge n. 69 del 1963 che ha istituito l’Ordine dei giornalisti: la professione di giornalista, in circa 60 anni è cambiata e con essa un settore oggi in crisi che vive l’avvento invasivo dei social, la tecnologia e il digitale. L’Ordine ha istituito una commissione per la modifica della legge, che si occuperà di studiare e analizzare le proposte affinché vengano recepite dal legislatore. Insieme a Carlo Bartoli, tra i relatori dell’incontro Riccardo Arena, consigliere Odg nazionale, Roberto Gueli, presidente Odg Sicilia, Roberto Ginex, segretario regionale Assostampa Sicilia.