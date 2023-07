Cabaret, musica e film: al via la prima edizione del Conca d’Oro Summer Fest

Conto alla rovescia per la prima edizione del “Conca d’Oro Summer Fest” al centro commerciale di via Lanza di Scalea. Dal 28 luglio al 25 agosto, per 5 weekend,è atteso un ricco programma che vedrà il susseguirsi di spettacoli di cabaret, serate musicali, cinema all’aperto e infine la Notte d’Oro con l’apertura del centro commerciale fino alla mezzanotte. Gli eventi del Festival sono tutti gratuiti e ad accesso libero. In calendario film e spettacoli con protagonisti comici e attori del calibro di Roberto Lipari, I Soldi Spicci, I Sansoni.

Direttore artistico della manifestazione Massimo Minutella. Saranno presenti nel corso della conferenza stampa indetta per lunedì 24 luglio alle ore 12 nella piazza Fashion del Centro Commerciale Conca d’Oro, nel corso della quale verranno forniti maggiori dettagli sul programma. L'evento è aperto al pubblico.