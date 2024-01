Presentazione del libro "La Strage, l'agenda Rossa di Paolo Borsellino e i depistaggi di via D'Amelio"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Venerdi 2 febbraio alle 17,30 negli spazi della Fondazione Sicilia Villa Zito di via Libertà sarà presentato l'ultimo libro dal titolo "La Strage L'Agenda Rossa di Paolo Borsellino e i depistaggi di Via D'Amelio". Il libro edito da New Compton e scritto da Vincenzo Ceruso, riscrive la strage del 1992 attraverso documenti inediti, nuovi testimoni mai ascoltati in un'aula di Tribunale e una rilettura delle fonti processuali. Alla presentazione organizzata dall'Inner Wheel Palermo Normanna, presidente Angela Fundaro', interverranno il presidente della Fondazione Sicilia Raffaele Bonsignore, gli avvocati Basilio Milio e Fabio Trizzino. Modera gli interventi Marina Turco, giornalista.