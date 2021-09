Presentazione "le vene violate: dialogo con l'urologo siciliano ucciso non solo dalla mafia"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Venerdì 10 Settembre alle ore 18,30 nei locali del Museo Civico Baldassarre Romano verrà presentato il libro su Attilio Manca,il giovane urologo morto in circostanze misteriose a Viterbo l'11 Febbraio 2004,scritto dal Prof Luciano Armeli Iapichino per Armenio Editore dalla Associazione Culturale Culturiamo Insieme di Trabia con il patrocinio del Comune di Termini Imerese. Saranno presenti rappresentanti istituzionali a livello comunale e nazionale i quali hanno aderito con spirito di legalità all'iniziativa culturale in programma.

Saluti Istituzionali Dott.ssa Maria Terranova Sindaco di Termini Imerese Dott.Giuseppe Preti Assessore Comune di Termini Imerese Intervengono: Dott.Fabio Lo Bono Direttore Museo Civico Termini Imerese Avv.Mauro Piazza Presidente Associazione Culturale Culturiamo Insieme Dott.ssa Sonia Alfano Presidente Associazione Nazionale Vittime di Mafia Sen.Cinzia Leone Vice Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio,nonche su ogni violenza di genere Dott.Carmine Mancuso Presidente Associazione Caduti contro La Mafia Prof Luciano Armeli Iapichino Autore Libro Modera Alessandro Bafumo Giornalista Tele Video Himera