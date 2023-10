L'auto del futuro che si illumina come Supercar: a Villa Zito la presentazione della nuova Hyundai Kona

Ha fatto tappa anche a Palermo il tour di presentazione di Hyundai della nuova Kona, che è stato ospitato da Mondo Auto a Bar Villa Zito di via Libertà ieri sera (mercoledì 18 ottobre). Un’auto decisamente futuristica, con il suo led anteriore in stile Supercar, il noto telefilm fantascientifico degli anni Ottanta, tecnicamente definita firma luminosa Seamless Horizon Lamp, e il cruscotto flottante, digitale e curvo con due display da 12,3 pollici, che fornisce informazioni su mappe sistemi di bordo e infotainment. Celebra la tecnologia attraverso la fantasia, tra draghi volanti e cavalieri medievali. Al cocktail erano presenti il district manager Hyundai, Massimiliano Mazzara e l’amministratore unico di Mondo Auto, Nadia Lo Bosco. Musica di Dj Manola e Daniel Sax. Pubbliche relazioni ed event planner Amalia Giordano.

Nadia Lo Bosco (Mondo Auto): tra film di fantascienza e passerelle milanesi

“La nuova Kona - racconta Nadia Lo Bosco, amministratore unico di Mondo Auto - nelle sue versioni ibrida, tradizionale e prossimamente elettrica, sembra uscita da un film di fantascienza e, al tempo stesso, potrebbe tranquillamente conquistare le passerelle di Milano. E' un sogno su quattro ruote, con quel frontale distintivo e la Seamless Horizon Lamp, che la fa sembrare pronta a decollare verso un futuro luminoso. E' cresciuta, in lunghezza e in larghezza, ha un corpo da modella e un cuore tecnologico. Con Over the air, aggiorna il suo software come uno smartphone ed è sicura come un bodyguard, grazie ai suoi avanzati sistemi di assistenza alla guida. E' un Suv che non si limita a portare chi lo guida da un punto A ad un punto B, ma lo fa sentire una superstar lungo il percorso”.

Hyundai Kona, un’auto che celebra la tecnologia attraverso la fantasia

Non solo futuro estremo ma anche sapori di un passato lontano per la nuova Hyundai Kona, con la campagna di lancio Live unlimited, ideata da Innocean Berlino, che si ispira all’immaginario e al potere creativo della fantasia, invitando a vivere senza limiti. Interpreta in chiave emozionale e fantastica la visione del brand, Progress for Humanity: innovazione e progresso per l’umanità, grazie all’enorme potenziale della tecnologia. Lo spot, è una fiaba contemporanea per raccontare progresso e innovazione, fra draghi volanti, cavalieri medioevali e auto di epoche differenti, attraverso il viaggio fantastico di un bambino, che interpreta in maniera fiabesca il tempo passato a bordo di Kona e che ricorda come sia possibile innovare solo se si ha il coraggio di superare i limiti e di abbracciare nuove idee.