Al via la presentazione della 42esima edizione del Paladino d'Oro sport film festival

Lunedì 7 novembre alle ore 11.00, presso il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell'Esercizio Fisico e della Formazione di via G. Pascoli, 6, dell’Università di Palermo, si svolgerà la conferenza stampa del 42°Paladino d’Oro Sport Film Festival, in programma dal 7 al 13 novembre 2022. Le produzioni provenienti da 30 nazioni, si contenderanno le statuette per le sezioni: film olimpici, paralimpici, Football film e E-Sport Film. Il Social Award (best Trailer), si è chiuso il 30 ottobre, con la vittoria del film Kazako “THE START” per la regia di Ernar Nurgaliev.Il lungometraggio racconta di due fratelli che, dopo la morte del padre, iniziano a fare rapine. Vengono notati da un allenatore di atletica leggera. Le prove difficili ricadono sui fratelli. Un tragico incidente cambia le loro vite. Uno dei fratelli ora deve sconfiggere il campione del mondo nella maratona.

Tra I film italiani, saranno protagonisti della finale internazionale, nella categoria miglior football film, “IL RAGAZZO GIOCA BENE” per la regia di Pietro Daviddi e Davide Gallerano, docufilm che racconta la drammatica storia di un grande campione Francesco Flachi, che torna a combattere. La pellicola è presentata da DAZN per la produzione della Ring Film. Due I film italiani in gara nella categoria miglior cortometraggio, “EMANUELE SIOUX BLANDEMURA” regia di Riccardo Rabacchi, e la storia di Emanuele Blandemura (candidato miglior protagonista), bullo di periferia poi diventato campione. Una storia a finale aperto. Il film è prodotto dalla Image Hunters, in collaborazione con la Federazione Pugilistica e DAZN Italy e “1982 ITALIA Vs BRASILE” con la regia di Alessandro Della Villa e Alessandro Moscatt, Produttori Eliseo Multimedia e Luca Barbareschi. E’ il racconto del Mondiale in Spagna, dove Abraham Klein deve decidere se arbitrare quella che si rivelerà una delle più grandi partite della storia del calcio.

Nella sezione miglior lungometraggio a contendersi il Paladino d’Oro sarà il film di Mario Vitale “L'AFIDE E LA FORMICA” la storia Fatima, studentessa di origini marocchine che decide di partecipare alla maratona cittadina. La ragazza ha sempre odiato dover indossare il velo in pubblico, inizialmente entra in conflitto con il professore, ma lo scontro porta entrambi a realizzare la propria libertà. Tra i protagonisti una magistrale interpretazione di Beppe Fiorello, (candidato miglior attore). Per la categoria miglior documentario è in gara “NOI CRUSADERS di Stefano Sernagiotto e tra i premi speciali è in concorso il film “AUSNORES” si Alessandro Carnino. Il grande cinema sportivo sarà dunque protagonista in Sicilia dal 7 al 13 novembre. Per tutte le info, vedere i film e prenotare un posto a teatro, gratuitamente, visitate il sito www.sportfilmfestival.org .