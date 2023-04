"Sicilia di scena", il Biondo chiama a raccolta le compagnie teatrali del territorio

Il Teatro Biondo di Palermo chiama a raccolta gli artisti siciliani per la seconda edizione del progetto Sicilia di scena, che punta a valorizzare le nuove realtà teatrali del territorio. Nel sito del teatro è pubblicato il bando per candidarsi: saranno selezionati i quattro progetti ritenuti più interessanti e innovativi, il primo dei quali sarà prodotto dal Biondo, per un numero minimo di dieci recite, mentre gli altri tre saranno ospitati o coprodotti per un numero minimo di tre recite ciascuno, nell’ambito della rassegna Sicilia di scena, che avrà luogo in un periodo da definire tra novembre 2023 e gennaio 2024.

Alla selezione possono partecipare compagnie e associazioni con sede legale in Sicilia, ma anche singoli artisti, registi/e, attrici e attori, danzatrici e danzatori, nati o residenti nel territorio, che propongano opere di prosa, poesia, teatro di narrazione, teatro danza, con testi di qualunque epoca, editi o inediti (eventuali testi di autori tutelati dovranno essere già registrati in Siae e il proponente dovrà possederne il diritto di rappresentazione).

Le proposte dovranno essere inviate, entro le ore 24 del 18 maggio 2023 all’indirizzo email provini@teatrobiondo.it, specificando nell’oggetto: “Bando Sicilia di Scena 2023”. Ogni soggetto proponente potrà presentare soltanto una proposta artistica inedita, se intende concorrere alla produzione, e una (anche non inedita) se intende concorrere all’ospitalità o alla coproduzione. Costituirà elemento di preferenza, per le ospitalità, il fatto che gli spettacoli proposti non siano mai stati rappresentati in Sicilia.

Le proposte che concorrono alla produzione dovranno contenere: una descrizione dettagliata del progetto di regia e di realizzazione scenica, che specifichi il numero e i nominativi degli artisti previsti, insieme a un loro curriculum professionale; una scheda tecnica di massima; un preventivo del costo complessivo previsto per l’allestimento.

Le proposte che concorrono all’ospitalità o alla coproduzione dovranno contenere: una descrizione dettagliata del progetto di regia e di realizzazione scenica, che specifichi il numero e i nominativi degli artisti previsti, insieme a un loro curriculum professionale; una scheda tecnica di massima; una richiesta economica per l’acquisto dello spettacolo e/o un preventivo per l’eventuale coproduzione; per gli spettacoli già andati in scena, materiale illustrativo.

Le proposte che concorrono alla produzione, dovranno prevedere la realizzazione di spettacoli con l’utilizzo di artisti nati o residenti in Sicilia alla data del presente avviso, mentre quelle che concorreranno all’ospitalità o alla coproduzione dovranno prevedere almeno il 70% di artisti e tecnici nati o residenti in Sicilia alla data del bando.

Una commissione, composta da incaricati dalla Direzione del Teatro Biondo, stilerà due graduatorie delle proposte pervenute: una relativa alle candidature per la produzione e una relativa alle candidature per le ospitalità o coproduzioni. Saranno valutati il valore artistico o l’interesse della tematica proposta, ovvero l’innovatività creativa del progetto, oltre che la fattibilità economica dell’allestimento. Il bando integrale è consultabile sul sito www.teatrobiondo.it.