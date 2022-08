Animaphix, al festival internazionale il premio Renato Guttuso a un cortometraggio francese

E' "Two sisters" di Anna Budanova (Francia, 2021) il cortometraggio vincitore della sezione pittura animata dell'ottava edizione di Animaphix, international animated film festival. Il lavoro, a cui va il Premio Renato Guttuso, è stato scelto dalla giuria composta dall'artista canadese Thomas Corriveau, dalla regista francese Florence Miailhe e da Marco Carapezza (vicepresidente degli Archivi Renato Guttuso di Roma). La stessa giuria ha assegnato una menzione speciale a Elephant in Castle di Florence Yuk Ki Lee (Hong Kong, 2021). Il pubblico ha invece premiato The Umbrella di Claire Ledru (Francia, 2022).

Rouge e Blanche, due felici sorelle gemelle, vivono in una pianura ai margini di una foresta ostile a cui hanno paura di avvicinarsi. Il pericolo verrà da altrove. "La narrazione riesce a svelare molta profondità nei rapporti tra i personaggi, senza ricorrere a nessuna parola, con l'accompagnamento di una ricca composizione sonora. La giuria ha molto apprezzato questo film molto bilanciatoo, che combina con creatività una pittura ruvida ed espressiva e una bella fluidità nell'animazione, in particolare per i movimenti coreografici, composti con notevole sensibilità" sono le motivazioni della giuria.

Menzione speciale a Elephant in Castle di Florence Yuk Ki Lee. Si tratta di un’animazione digitale 2D, creata nell’arco di due anni strani, il 2019 e il 2020. L’opera esprime un cambiamento costante nel mondo interiore dell’artista, per rappresentare le risposte emotive, estetiche e tattili che ha a Hong Kong, la città in cui è cresciuta. Entrando in un nuovo decennio, il mondo sta vivendo un momento critico e senza precedenti nella storia. Il lavoro è una riflessione sui cambiamenti politici e sociali contemporanei veicolati dalle sue risposte sentimentali alle storie personali e agli eventi/incidenti che hanno avuto luogo a Hong Kong. L’artista si è ispirata alle ricerche e alle opere relative alla Topofilia. "Questo primo film propone un viaggio in luoghi osservati con finezza, in cui il tempo sembra sospeso. La giuria sottolinea l'elevata qualità dell'esplorazione grafica e l'accuratezza espressiva del disegno e dell'animazione, supportata da uno straordinario senso del colore e della luce".

Il pubblico ha invece premiato The Umbrella di Claire Ledru (Francia, 2022). La pioggia incessante erode la terra, la sua materia crolla, del paesaggio non resta altro che lunghi e stretti pilastri che si ergono contro un cielo immenso. Su una di queste isole, un sopravvissuto è fermo, aggrappato al suo ombrello, la sua unica arma contro l’acquazzone. Negli angusti confini di questo minuscolo palcoscenico, gli individui saranno costretti a vivere uno sopra l’altro. La seconda parte del Festival è fissata dal 12 al 16 ottobre presso i Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo.