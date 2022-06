L'Opera dei pupi e la tecnologia per scoprire la città: progetto di una palermitana premiato dall’Università italo-francese

Quattro itinerari con partenza dai Quattro Canti per scoprire le strade e i quartieri più antichi del centro storico di Palermo mostrando all’utente, tramite il visore 3D, come quiesti luoghi si sono trasformati dall’Ottocento ad oggi, inserendo in questa narrazione virtuale quella della tradizione orale siciliana. Con questo progetto, dal titolo “Dall’Opera dei Pupi alla conoscenza e valorizzazione del territorio palermitano”, Benedetta Valeria Cannizzaro, dottoranda in Scienze Economiche e Statistiche dell'Università di Palermo, lo scorso 17 giugno, è stata premiata durante il Congresso "Il Patrimonio culturale come risorsa per una crescita sostenibile", organizzato dall’Università italo-francese in collaborazione con l’Università Suor Orsola di Benincasa e in sinergia con il cluster tecnologico nazionale Tiche.

Quattro in tutti i riconoscimenti assegnati. La studentessa palermitana, già laureata in Lingue moderne e traduzione per le relazioni internazionali, ha affiancato ai quattro itinerari una mostra immersiva capace di sfruttare le tecnologie per fare vivere all’utente un’esperienza unica. Il progetto, che risponde ad alcuni obiettivi dell’Agenda 2030, intende anche avvicinare i giovani al patrimonio culturale attraverso la realizzazione di output digitali, fra cui una mostra virtuale e un’audioguida.

Unica siciliana vincitrice, Cannizzaro è stata premiata nel Salone delle Feste del Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli. Nel mese di marzo ha partecipato alla call, lanciata dall’Università italo-francese, rivolta a giovani ricercatori under 35 per proporre iniziative sui temi dell’applicazione di tecnologie innovative nel campo digitale per la tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale, in tutte le sue forme, in un’ottica di sostenibilità ambientale.