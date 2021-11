Premio Beato Padre Pino Puglisi: l'edizione 2021 va al campione olimpico dei carabinieri Luigi Busà

Il campione dei carabinieri Luigi Busà riceverà il premio internazionale Beato Padre Pino Puglisi. L’atleta di Avola, in provincia di Siracusa, ha conquistato la medaglia d'oro nel karate ai Giochi olimpici di Tokyo battendo Rafael Aghayev per 1-0 nella categoria -75 chili del kumitè maschile.

La cerimonia della sedicesima edizione del riconoscimento quest’anno si terrà al Teatro Politeama il 5 dicembre alle 21. A condurre la serata saranno Roberto Gueli ed Eliana Chiavetta. La direzione artistica è di Francesco Panasci. Il sipario del premio si aprirà con l'inno di Mameli suonato magistralmente dalla Fanfara dei carabinieri. L’arma avrà uno spazio importante in questa edizione del riconoscimento “dedicato al dialogo tra i popoli e alla collaborazione internazionale ricordando l'ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci”.

"Oltre ad essere un grande campione – dichiara il comandante del Centro sportivo dei carabinieri, Gianni Cuneo - è anche molto stimato per le sue doti umane e per i valori che lo contraddistinguono. Tra questi spicca il suo senso della famiglia e l’attaccamento ai valori propri del contesto familiare che per lui costituiscono una straordinaria risorsa e certamente un punto di riferimento costante in tutto il suo progredire sia come persona che atleta. Il campione – conclude il comandante – ha sposato il suo lavoro e l’arma dei carabinieri con lo stessa amore che pone alla famiglia".

La biografia di Busà

L’appuntato Luigi Busà, ex forestale, è transitato nell’arma nel primo gennaio 2017. L'atleta vanta la vincita di 11 campionati italiani assoluti, 10 podi nel circuito in coppa del mondo, cinque volte campion eueropeo, tre volte vice campione europeo e ben sette volte bronzo europeo. Ha inoltre vinto cinque podi campionati mondiali assoluti senior di cui due volte campione nel mondo, due volte argento vice campione del mondo e una volta bronzo del mondo. Per arrivare poi a conquistare il titolo di campione Olimpico di Tokyo 2020 nell’agosto 2021.