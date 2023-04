Negozi storici di Bagheria, al via le candidature delle attività con oltre 50 anni di storia

Dopo il successo della prima edizione del premio rivolto alle attività commerciali bagheresi con almeno cinquant'anni di età, torna il premio "Negozi storici". Il Comune di Bagheria lo scorso anno ha istituito il premio dei “Negozi storici di Bagheria” che di anno in anno viene assegnato alle attività presenti nel territorio da oltre cinquant'anni (anche non continuativi). Attività che fanno parte ormai della storia e dell'identità della città e che vanno assolutamente tutelate e salvaguardate. Attività che hanno attraversato guerre mondiali e crisi economiche arrivando fino ai giorni nostri.

L'amministrazione comunale, in questi mesi, ha iniziato un lavoro di ricerca per identificare le realtà presenti nel territorio come bar, ristoranti, torrefazioni, panifici, negozi di abbigliamento, farmacie, profumerie, gioiellerie, librerie, cartolerie, tabaccherie, ferramenta, ottici che oltre a essere patrimonio economico e commerciale, rappresentano anche un patrimonio culturale e turistico. Per avere un quadro complessivo di tutte le attività commerciali storiche in città, viene fatto un appello a tutti i titolari che possono così inviare una mail con informazioni e data di costituzione dei negozi all'indirizzo icp@comune.bagheria.pa.it indicando nell'oggetto: "Segnalazione negozio storico" entro il 12 aprile 2023.

Le aziende che saranno premiate, come nella prima edizione, entreranno a far parte del portale “Negozi storici di Bagheria” che racconta la storia delle attività della “Città delle Ville” che abbiano almeno cinquant'anni di costituzione e nel giorno della premiazione riceveranno un'opera che verrà realizzata di anno in anno da diversi artisti bagheresi.

"La nostra società, dalle grandi città ai piccoli centri, compie ormai continui mutamenti - dichiara l'assessore allo Spettacolo e comunicazione Giusy Chiello - e le mode e la globalizzazione hanno generato un processo di omologazione che sta portando le grandi catene di negozi a imporsi, soppiantando e costringendo alla chiusura le piccole realtà locali che non possono assolutamente competere con veri e propri colossi nazionali e soprattutto internazionali in questo quadro globale, in cui i centri commerciali stanno portando alla scomparsa dei piccoli negozi, ci sono storiche realtà esistenti da più di mezzo secolo apprezzate per l'artigianalità, la professionalità e in molti casi per il senso di identità alla comunità. Si tratta di imprenditori che hanno avuto la capacità e la forza di sapersi rinnovare per stare sul mercato, sempre al passo con i tempi e senza perdere di vista il legame con la tradizione e che rispecchiano la nostra identità e unicità culturale, sono costoro che questa amministrazione comunale, guidata da Filippo Maria Tripoli, intende valorizzare e ringraziare con il riconoscimento attraverso un premio".