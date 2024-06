Premio Mondello, i vincitori della 50esima edizione: tutti i nomi

Proclamati i vincitori della cinquantesima edizione del Premio Letterario Internazionale Mondello: sono Marco Cassardo con 'Eravamo immortali' (Mondadori), Claudia Durastanti con 'Missitalia' (La Nave di Teseo) e Giovanni Grasso con 'Il segreto del tenente Giardina' (Rizzoli) per la sezione Opera Italiana. Antonio Franchini si aggiudica il Premio Speciale del presidente con 'Il fuoco che ti porti dentro' (Marsilio); Deborah Gambetta vince il Premio Speciale per la Letteratura con 'Incompletezza. Una storia di Kurt Gödel' (Ponte alle Grazie).

I vincitori sono stati scelti da un Comitato di Selezione composto dagli scrittori Giorgio Fontana, Francesco Musolino e Francesca Serafini, con la partecipazione del Presidente della giuria professore Giovanni Puglisi. Le scelte del Comitato di Selezione premiano romanzi molto diversi per stili e contenuti e testimoniano la vivacità della narrativa italiana contemporanea. 'Eravamo immortali', 'Missitalia' e 'Il segreto del tenente Giardina', i tre romanzi vincitori del Premio Opera Italiana, saranno sottoposti al voto di centoventi 'lettori forti' indicati da ventiquattro librerie di tutta Italia. Le preferenze dei lettori saranno espresse tramite votazione online e decreteranno il vincitore del Premio SuperMondello. In parallelo, una giuria di 130 studenti di scuole secondarie di secondo grado della Sicilia individuerà il vincitore del Premio Mondello Giovani.

Gli studenti leggeranno i tre romanzi in gara e voteranno il loro preferito, motivando la scelta con un giudizio critico. Ai migliori tre giudizi scritti dagli studenti, il Comitato di Selezione assegnerà il Premio alla Migliore Motivazione. Tutti i riconoscimenti saranno consegnati in occasione della cerimonia di premiazione che si svolgerà a Palermo venerdì 15 novembre 2024. Il Premio Mondello è promosso, per conto del Comune di Palermo, dalla Fondazione Sicilia in collaborazione con l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, la Fondazione Circolo dei lettori, il Salone Internazionale del Libro di Torino