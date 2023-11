Premio letterario Mondello, al Teatro Biondo la cerimonia finale: tutti i vincitori

Si terrà a Palermo mercoledì 15 novembre alle 18, al Teatro Biondo Stabile (via Roma 258) la cerimonia finale del Premio letterario internazionale Mondello, giunto alla 49esima edizione, promosso dalla Fondazione Sicilia e dal 2012 in collaborazione con il Salone internazionale del Libro di Torino. Per il sesto anno consecutivo l’edizione del Premio è stata realizzata in sodalizio con la Fondazione circolo dei lettori e d’intesa con la Fondazione Premio Mondello e la Fondazione Andrea Biondo.

Tutti i premiati

Gli autori premiati della quarantanovesima edizione sono: Ada D’Adamo con il romanzo Come d’aria (Elliot), Valeria Parrella con La fortuna (Feltrinelli) e Francesco Pecoraro con Solo vera è l’estate (Ponte alle Grazie) per la sezione Opera italiana; Giuseppe Patota con Lezioni di italiano. Conoscere e usare bene la nostra lingua (Il Mulino) per la sezione Mondello critica. Il vincitore del Premio autore straniero è lo scrittore britannico Julian Barnes. I vincitori del Premio opera italiana e del Premio Mondello critica sono stati scelti, con la presidenza del professor Giovanni Puglisi, da un comitato di selezione composto dagli scrittori e critici Cristina Cassar Scalia, Giordano Meacci e Matteo Moca. Il vincitore del Premio autore straniero è stato scelto dal giudice monocratico Chiara Valerio e proclamato giovedì 18 maggio al Salone internazionale del Libro di Torino.

La cerimonia di premiazione

Quest’anno la cerimonia di premiazione sarà preceduta da un evento d’eccezione: martedì 14 novembre alle 18, nella Sala dei 99 di Palazzo Branciforte (largo Gae Aulenti 2), si terrà un incontro dal titolo Le letterature: tessuto del mondo che vede coinvolto Julian Barnes in dialogo con il professor Giovanni Puglisi, il professor Roberto Deidier, il professor Salvatore Ferlita e la direttrice artistica del Salone internazionale del Libro Annalena Benini.

Il programma

Mercoledì 15 novembre

Ore 11.30: conferenza stampa

Palermo, Palazzo Branciforte (Largo Gae Aulenti, 2)

I vincitori della 49. edizione del Premio Letterario Internazionale Mondello incontrano i media.

Ore 18.00: cerimonia finale e proclamazione dei premi Supermondello, Mondello giovani, Migliori motivazioni degli studenti giurati

Palermo, Teatro Biondo (Via Roma 258)

Introduce e modera: Stefania Petyx

Intervengono: Raffaele Bonsignore, Presidente della Fondazione Sicilia; Giovanni Puglisi, Presidente della Giuria e Professore emerito di Letterature Comparate; Annalena Benini, Direttrice editoriale del Salone Internazionale del Libro di Torino; Giulio Biino, Presidente della Fondazione Circolo dei lettori; Silvio Viale, Presidente dell’Associazione Torino, la Città del Libro; Cristina Cassar Scalia, Giordano Meacci, Matteo Moca, membri del Comitato di Selezione; Chiara Valerio, Giudice Monocratico, Alfredo Favi per Ada D’Adamo, Valeria Parrella, Francesco Pecoraro, vincitori del Premio Opera Italiana; Giuseppe Patota, vincitore del Premio Mondello Critica; Julian Barnes, Vincitore Autore Straniero.

Nel corso della cerimonia verranno proclamati i vincitori dei premi SuperMondello e Mondello

Giovani.

I tre romanzi vincitori del Premio Opera Italiana sono stati sottoposti al giudizio di 120 lettori qualificati, indicati da 24 librerie dislocate in tutta Italia. Le loro preferenze, espresse tramite votazione online da agosto a ottobre, decreteranno il vincitore assoluto, cui andrà il Premio SuperMondello.

Parallelamente, una giuria di 265 studenti di 26 scuole italiane (Sicilia, Sardegna, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Piemonte) grazie anche al contributo della Fondazione con il Sud e della Fondazione di Sardegna, Fondazione Carisal, Fondazione Monti Uniti di Foggia, Fondazione Banco di Napoli e Fondazione Carisal, decreterà il vincitore del Premio Mondello Giovani.Gli studenti hanno letto i tre libri in gara e votato il loro romanzo preferito, motivando la scelta con un testo critico. Il Comitato di Selezione assegnerà a tre studenti il Premio alla Migliore Motivazione, fra quelle espresse dagli studenti per votare il vincitore del Mondello Giovani.

Riceverà il Premio speciale del Presidente della Fondazione Sicilia Lella Paladino, vicepresidente della Fondazione Una Nessuna Centomila, in compagnia degli attori Gaetano Migliaccio e Alessio Vassallo. “Quest’anno festeggeremo un traguardo importante: i primi dieci anni del Premio Mondello Giovani. Sarà un’ottima occasione - osserva il presidente della Fondazione Sicilia, Raffaele Bonsignore - per accogliere nuovi studenti da scuole di tutta Italia. A dibattere, decidere, motivare e premiare i libri non saranno più soltanto i giovani siciliani: ne arriveranno da Sardegna, Puglia, Campania, Basilicata e Piemonte. Credo, anche in vista del cinquantesimo anno del Premio Mondello nel 2024, che questo sia un segnale importante. Una condivisione che parte da Palermo e che dimostra come la cultura non possa che passare attraverso l’esercizio della lettura critica e del confronto, fin dalla più giovane età”.

“La 49esima edizione del Premio è un evento importante per numerosi motivi - ha dichiarato il professor Giovanni Puglisi - ma voglio ricordarne solo uno: la presenza a Palermo - per la prima volta dall’accordo con il Salone del Libro di Torino - dell’autore straniero premiato a maggio a Torino, Julian Barnes, personalità di spicco della letteratura anglofona, ma anche protagonista del dibattito intellettuale degli ultimi decenni. Se l’anno prossimo sarà l’edizione del secolo - almeno per la nostra generazione che ne celebrerà la metà, i 50° primi anni - questa è l’edizione dell’avvento, dell’attesa, che si riempie di novità e di gioia, mettendo al centro la vita e l’educazione con i giovani sempre più numerosi, la parola con la levità della scrittura dei nostri premiati, la lingua italiana con il formidabile richiamo alla sua bellezza del nostro Critico, Giuseppe Patota e, infine, con l’apertura al mondo con Julian Barnes. Qualche volta - conclude Puglisi - anche l’esperienza letteraria, novello Orfeo, per allungare il passo verso il futuro, deve ritrovare il passato, l’immortale Euridice. La cerimonia non si esaurirà nella consegna dei premi, ma sarà un’occasione per creare un dibattito tra gli autori vincitori, i membri del Comitato di Selezione, gli studenti e i lettori forti, attraverso un dialogo inerente alle opere premiate".