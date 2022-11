Libri, in piazza San Domenico la cerimonia finale del Premio Mondello

Si terrà a Palermo venerdì 18 novembre, presso la fondazione Società Siciliana per la Storia Patria (Piazza San Domenico 1, ore 17.30) la cerimonia finale del premio letterario Internazionale Mondello, giunto alla quarantottesima edizione, promosso dalla Fondazione Sicilia e dal 2012 in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino. Per il quinto anno consecutivo l’edizione del Premio è stata realizzata insieme con la Fondazione Circolo dei lettori di Torino e d’intesa con la Fondazione Premio Mondello e la Fondazione Andrea Biondo.

Gli autori premiati della quarantottesima edizione sono: Vincenzo Latronico con il romanzo Le perfezioni (Bompiani), Michela Marzano con Stirpe e vergogna (Rizzoli) e Domenico Starnone con Vita mortale e immortale della bambina di Milano (Einaudi) per la sezione Opera Italiana; Mario Baudino con Il teatro del letto. Storie notturne tra libri, eroi, fantasmi e donne fatali (La Nave di Teseo) per la sezione Mondello Critica.

Al critico letterario Franco Moretti è stato assegnato il Premio Speciale della Giuria. I vincitori del Premio Opera Italiana, del Premio Mondello Critica e del Premio Speciale della Giuria sono stati scelti, con la presidenza del professor Giovanni Puglisi, da un Comitato di Selezione composto dagli scrittori e critici Alessandro Beretta, Nicola H. Cosentino, e Antonella Lattanzi.