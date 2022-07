A Palermo il primo premio letterario giornalistico dedicato a Nadia Toffa

Nasce da Palermo il primo premio letterario giornalistico intitolato a Nadia Toffa, inviata e conduttrice della trasmissione televisiva di Italia 1 "Le Iene", morta a causa di un tumore il 13 agosto 2019 all'età di 40 anni. Il premio, organizzato da Antonietta Greco, presidente dell’associazione culturale Archetipa, è rivolto a case editrici, giornalisti, scrittori, poeti, autori di romanzi editi e inediti, di inchieste giornalistiche e/o poesie d’ispirazione sociale, con particolare attenzione a temi legati al mondo delle donne.

Come partecipare al premio Nadia Toffa

Il bando ufficiale della prima edizione del premio letterario giornalistico Nadia Toffa, che ha il patrocinio dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia, è gia online, dallo scorso 2 aprile, ed è consultabile al seguente link: https://nadiatoffa.wordpress.com/2-aprile-bando-online/.

Le opere, in duplice copia, dovranno essere inviate in busta chiusa (specificando la sezione cui si vuole partecipare) ad ARCHETIPA Associazione Culturale, via Caltanissetta 2, 90141 Palermo; sarà necessaria una raccomandata A/R, e specificare sulla busta la dicitura “Premio letterario giornalistico Nadia Toffa 2022“.

All’interno della busta, andranno allegati i dati identificativi dell’autore con copia di documento d’identità e codice fiscale, nonché i propri contatti (numero di telefono-cellulare e indirizzo mail).

La partecipazione al premio è gratuita, ed il termine per l’invio delle opere è fissato al 30 settembre 2022, farà fede il timbro postale. Inoltre, le opere partecipanti al concorso dovranno essere inoltrate secondo le modalità indicate, e pervenire entro la data di scadenza sopra citata.

Quando sarà la premiazione

Lo svolgimento della cerimonia legata al premio Nadia Toffa avrà luogo a Palermo nel mese dicembre 2022; data e luogo verranno comunicati in seguito. A sedici dei venti finalisti sarà assegnata una targa, mentre, ai vincitori di sezione verrà assegnato il Premio Nadia Toffa 2022. I venti finalisti verranno avvisati sia telefonicamente sia con e-mail 30 giorni prima della finale del concorso di Palermo. Tutti i finalisti, non vincitori, saranno considerati ex aequo al secondo posto della loro sezione. La giuria che esaminerà i lavori sarà composta da esperti del mondo della cultura e del giornalismo. L’organizzazione si riserva la facoltà, se obbligata per cause di forza maggiore, di apportare modifiche alle procedure o ai tempi indicati, naturalmente dandone preventiva comunicazione. Per comunicazioni o informazioni è possibile scrivere a premionadiatoffa@gmail.com o archetipa.presidenza@libero.it o telefonare ai numeri 091.6262999 o 329.0241690.

"Nadia Toffa una forza della natura"

"Premesso che ho sempre pensato che nulla accade per caso – dichiara l'organizzatrice del premio, Antonietta Greco - né tantomeno nessuno entra nella nostra vita per caso, ho avuto la fortuna di conoscere personalmente Nadia Toffa, una forza della natura, la guerriera, quella che le cose te le sbatteva in faccia con un cuore immenso, o con le sue battute disarmanti, capace di stupire con un semplice messaggio Whatsapp. Si potrebbe parlare di Nadia all’infinito - prosegue - e quando se n’è andata, mi sono chiesta cosa potevo fare, o meglio perché era entrata nella mia vita? E a chi, se non a Nadia potevo dedicare, tramite l’associazione culturale Archetipa, un premio letterario giornalistico che la ricordasse? Non tanto a Toffa delle Iene, ma alla donna che non si è mai arresa".