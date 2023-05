Premio Peppino Impastato "Musica e Cultura" 2023 al cantautore Mannarino e al vignettista Biani

Il cantautore Alessandro Mannarino, il vignettista Mauro Biani e i fondatori dell’“Uno maggio Libero e Pensante” di Taranto. Sono queste le tre differenti realtà artistiche che riceveranno il premio Peppino Impastato “Musica e Cultura”, giunto quest’anno alla XIII edizione. Il premio verrà consegnato l’8 maggio, alle 21, al Cine Alba di Cinisi nel corso delle iniziative in ricordo del militante di Democrazia proletaria ucciso dalla mafia il 9 maggio 1978. La serata sarà moderata da Martina Martorano, conduttrice radio e tv e consulente musicale.

Menzione speciale sarà inoltre assegnata a Giampiero Mazzone, cantautore, che riceve la targa “Nel cuore dei coralli”, per l'impegno artistico e antimafia. Il riconoscimento, che fino all’anno scorso si intitolava “Musica e Cultura”, da quest’anno cambia denominazione per legarsi ancor più all'eredità ideologica e culturale lasciata dal giornalista e militante di Democrazia proletaria ucciso dalla mafia 45 anni fa. Un’eredità conservata e tramandata dalla famiglia di Peppino e dai suoi compagni nell'attività di “Musica e cultura” e di Radio Aut. Il premio è quindi un riconoscimento agli artisti che caratterizzano il loro percorso creativo con una forte componente di impegno sociale e di contrasto alla cultura mafiosa e fascista, con l’obiettivo di promuovere una riflessione sul rapporto fra arte e impegno sociale nel ricordo di Peppino

"Il quarantacinquesimo anniversario del 9 Maggio 1978 – spiega Salvo Ruvolo, presidente dell’Associazione Musica e Cultura e cofondatore del premio organizzato insieme a Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato - arriva in un momento storico, politico e sociale estremamente complesso, che impone una riflessione alla quale non ci sottraiamo: il perdurare della guerra in Ucraina, l'emergenza ecologica, la riemersione di idee fasciste e razziste mettono in crisi ciò che credevamo consolidato e sicuro. L'idea che sta al centro del premio è la presa d'atto che la poesia, la musica e tutto ciò a cui ci riferiamo quando usiamo il termine Bellezza sono il mezzo imprescindibile per tornare a immaginare la salvezza e il progresso per l'Umanità del futuro”.

Le motivazioni del premio

Alessandro Mannarino nel suo disco “V” e nel successivo tour di concerti che ne hanno espanso e ampliato l'idea centrale, ha espresso l’urgenza della decolonizzazione del pensiero, di un pianeta non più visto come terra di conquista. La possibilità di attraversare il caos del mondo senza la paura di non riuscire a decodificarlo o di perdersi e la centralità della donna in questo processo di rivoluzione culturale e politica. Alessandro Mannarino ha realizzato un disco e un tour che resteranno come testimonianza critica della nostra epoca.

Mauro Biani nella sua attività artistica ha sempre messo in primo piano l'impegno antifascista e pacifista che da sempre ha espresso con le sue vignette. Negli anni, inoltre, il vignettista di Repubblica ha dimostrato un particolare affetto per la figura di Peppino Impastato.

“Uno maggio libero e pensante” di Taranto, quest’anno giunto alla sua decima edizione. La manifestazione è stata ideata dal comitato dei “Cittadini e lavoratori liberi e pensanti” e dai tre direttori artistici Diodato, Roy Paci e Michele Riondino che hanno realizzato negli anni una manifestazione artistica come culmine di un percorso ambientalista e politico, volto a scardinare e superare il conflitto ambiente-lavoro, per la salute dei cittadini e dell'ecosistema ma promuovendo la piena occupazione e la bonifica territoriale.