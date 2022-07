Come sprecare meno acqua possibile, il docente palermitano Mannina premiato a Bruxelles

Il professor Giorgio Mannina, ordinario di Ingegneria Sanitaria-Ambientale del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Palermo, ha ricevuto il premio internazionale “iEMSs Biennial Medal Award 2022” per gli “Exceptional Research Contributions” nel campo della modellazione ambientale.

Il riconoscimento, consegnato a Bruxelles in occasione dell’undicesima edizione del “International Congress on Environmental Modelling & Software”, viene assegnato ogni due anni dalla società scientifica internazionale iEMSs a un massimo di tre scienziati in tutto il mondo, che si sono distinti, su scala mondiale, nel contribuire a fornire risposte alle grandi sfide ambientali, anche attraverso l’impiego di nuovi strumenti di modellazione.

La ricerca del professor Mannina si riferisce alla gestione sostenibile dell'acqua, date le richieste contrastanti dei sistemi di energia rinnovabile, dei servizi ecosistemici, dell'espansione della popolazione e del cambiamento climatico. Gli strumenti del suo gruppo collegano ingegneria ambientale, scienza della sostenibilità, processi decisionali multi-obiettivo e calcolo prestazionale applicato al settore dell’acqua.

Il professor Mannina è attualmente responsabile scientifico del progetto europeo H2020 Wider-Uptake, che mira al recupero di materie prime - carbonio, azoto, fosforo, bioplastiche, acqua - dalla depurazione delle acque secondo un’ottica di economia circolare. “Sono onorato di ricevere questo riconoscimento scientifico internazionale, che colleghi di grande calibro hanno ottenuto prima di me - commenta il Mannina -. Inoltre, è molto importante per le sfide globali, come cambiamenti climatici, risorse idriche, economia circolare, depurazione, lavorare con ricercatori che si occupano di discipline differenti creando, quindi, delle sinergie e competenze multidisciplinari".