Creativi, un video per le Famiglie arcobaleno: premio "Giovani leoni" a due palermitani

Palermo vola a Cannes. Dopo sei shortlist, tre bronzi e un argento agli Adci Awards 2021 (il più importante riconoscimento italiano per la pubblicità) e un bronzo agli Adce Awards 2022 (il suo corrispettivo europeo) Just Maria, la video company palermitana che ha realizzato il celebre video della Red Bull "Ciao Palermo, Monza is calling!" mette a segno un altro successo. Questa volta a esserne protagonisti sono due suoi creativi, Salvo Di Paola e Nicolò Cuccì, di 28 e 26 anni, vincitori con "Change the script", con un messaggio a sostegno di Famiglie arcobaleno, l'associazione di genitori omosessuali, per l’Italia nella categoria "film" dei "Giovani Leoni 2023", il più importante riconoscimento italiano destinato ai talenti under 30 della comunicazione pubblicitaria.

Il premio è stato assegnato a Milano dall’Art Directors Club Italia e permetterà ai due creativi palermitani di competere con i migliori talenti mondiali durante il Cannes Lions Festival Of Creativity 2023. Un riconoscimento importante, assegnato in passato ad altri (pochi) talenti siciliani del mondo della comunicazione. Fra questi Vicky Gitto che ha di lì in poi ottenuto straordinari successi e riconoscimenti.

Non era mai successo prima d’ora però che fossero due palermitani, un copywriter e un art director, a ottenere in coppia questo successo. Un successo tutto siciliano, insieme a un’agenzia tutta palermitana come quella fondata dai direttori creativi Alessandro Albanese e Carlo Loforti. "Nell’anno in cui Just Maria compirà cinque anni - raccontano Alessandro Albanese e Carlo Loforti, direttori creativi della video company - un altro piccolo passo nella realizzazione della propria mission: diventare un punto di riferimento per i creativi siciliani e un'opportunità di formazione e gratificazione professionale al pari delle ben più blasonate company attive a latitudini più fortunate per il settore. Provare a rallentare la fuga dei cervelli, a volte, rischia di non essere soltanto un sogno".