Il Genio di Palermo come l'Ambrogino di Milano: la cerimonia di premiazione a Palazzo Comitini

Il protettore laico di Palermo diventa un premio per chi dà lustro alla città. Si terrà domenica 10 settembre, a partire dalle 19 a Palazzo Comitini in via Maqueda, la cerimonia di consegna del riconoscimento "Il Genio di Palermo". Qualcosa di molto simile all'Ambrogino d'oro, l'onorificenza concessa ogni anno dal Comune di Milano. Istituito con delibera di Giunta, la benemerenza verrà conferita con cadenza annuale a chi si è distinto nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola e dello sport, con iniziative di riconosciuto valore.

La commissione di valutazione è presieduta dal professor Elio Cardinale. Tra i commissari Vittorio Sgarbi, sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura, Maria Clara Ruggieri, professore ordinario di Architettura all'Università degli studi di Palermo, Mario Serio, professore ordinario Diritto privato comparato di Unipa, il generale Maurizio Angelo Scardino, comandante militare esercito "Sicilia", Eugenio Gaudio, già magnifico rettore de La Sapienza di Roma, Marco Betta, sovrintendente e direttore artistico Fondazione Teatro Massimo, Italo Cucci, editorialista e giornalista sportivo, Gaetano Savatteri, scrittore e giornalista, Salvo Ficarra, attore e regista, Eleonora Abbagnato, direttrice del corpo di ballo del Teatro Opera di Roma, Barbara Cittadini, presidente nazionale A.i.o.p., Rita Cedrini, docente di Antropologia, all'università degli studi di Palermo.

La passione nei confronti dell’arte, intesa in tutte le espressioni possibili, unita all’amore per Palermo e al desiderio di dare il proprio piccolo contributo alla città hanno spinto Elenka, azienda palermitana che produce ingredienti per gelateria e pasticceria, a sostenere quest’anno (come sponsor unico), il premio. "Il premio nasce come riconoscimento per quanti, negli anni, si sono impegnati a Palermo o per Palermo e anche noi, nel nostro piccolo, abbiamo voluto dare un contributo perché è importante dare il giusto rilievo al lavoro di quanti si spendono per la nostra città contribuendo a farne crescere storia e prestigio - spiega il titolare dell’Elenka Francesco Galvagno -. La mia famiglia ha scommesso su Palermo più di 60 anni fa, fondando qui l’azienda ed esportando in giro per il mondo la cultura siciliana. Oggi come allora, con la nostra presenza al Premio, vogliamo rinnovare questa scommessa”.