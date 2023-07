Milano ha l'Ambrogino, Palermo ha il Genio: presentato il premio per chi dà lustro alla città

E' stato presentato stamattina, nel corso di una conferenza stampa, dal sindaco Roberto Lagalla e dal presidente della commissione di valutazione Elio Adelfio Cardinale, il premio Genio Città di Palermo. Al termine della conferenza è stato presentato il premio raffigurante il Genio di Palermo e realizzato dalla studentessa dell'Accademia delle Belle Arti di Palermo Maria Tindara Azzaro.

Istituito con delibera di Giunta comunale il premio verrà conferito con cadenza annuale, previa valutazione della commissione, a coloro che si siano distinti nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola e dello sport, con iniziative di riconosciuto valore, fornendo prestigioso contributo alla città. Qualcosa di molto simile all'Ambrogino d'oro, l'onorificenza concessa ogni anno dal Comune di Milano. Ci sarà tempo fino al 31 luglio per presentare la propria candidatura. Sarano al massimo 10 i premi che saranno attribuiti ogni anno.

Il bando del premio Genio Città di Palermo

"Il riconoscimento vuole essere un momento di leggerezza, ma al tempo stesso significativo che voglia riconoscere e riconoscersi nel principio del merito – afferma il sindaco Roberto Lagalla -. È attraverso i meriti e coloro che si impegnano per la qualità dei risultati ottenuti che la città vuole migliorarsi e crescere. Tante città italiane e nel mondo hanno legato questo riconoscimento a questo aspetto che a Palermo, fino ad oggi, non è mai stato codificato e formalizzato. Con la giunta abbiamo voluto proprio fare questo passaggio e istituire un regolamento che attualizzi il premio grazie anche alla collaborazione con l’Accademia delle Belle arti e il direttore Umberto De Paola, che ringrazio. Oltre al regolamento, è stata istituita una commissione che valuterà le candidature, presieduta da Adelfio Elio Cardinale che ringrazio per il prezioso contributo che sta dando a questa iniziativa. Infine, abbiamo intestato il premio al Genio di Palermo che rappresenta un’immagine iconica della città, legata anche a Santa Rosalia. Il Genio domina storicamente Palermo e nell’accezione lessicale rimanda alla creatività e alle sfide".

"Il Genio rappresenta il protettore laico di Palermo che si bene abbina con la nostra patrona Santa Rosalia. Questa forma di riconoscimento mette Palermo alla pari di altre città italiane e straniere e anche questo premio segna un passaggio nel cammino di rinascita del capoluogo, grazie anche al contributo delle figure di prestigio presenti nella commissione che con orgoglio presiederò e che esaminerà le candidature", afferma Cardinale, presidente della Commissione del premio Genio di Palermo.