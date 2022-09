Migliore progetto di ricerca per la salvaguardia dei pupi: in Europa vince il Museo Pasqualino

Una festa dedicata alla creatività, all’innovazione e alla conservazione della memoria, quella che ha incoronato, ieri sera, i vincitori degli European Heritage Awards - Europa Nostra Awards 2022, il più importante riconoscimento europeo in ambito culturale. L’associazione per la conservazione delle tradizioni popolari - Museo Internazionale delle marionette Antonio Pasqualino ha vinto il premio europeo per il migliore progetto di ricerca con il Piano delle misure di salvaguardia dell’opera dei pupi siciliani.

Il progetto è stato presentato domenica 25 settembre al Czech Museum of Music di Praga, dal direttore del Museo e coordinatore scientifico del progetto, Rosario Perricone, e da Monica Campo, che sono intervenuti all’Excellence day nella sezione Enhancing Intangible Heritage & the Transfer of Skills. La cerimonia conclusiva del premio, che si è svolta ieri sera, lunedì 26 settembre, al Teatro dell’Opera di Praga, ha riunito circa 600 partecipanti provenienti da tutta Europa: professionisti della cultura, volontari, appassionati e sostenitori, moltissimi giovani.

"Siamo felici e onorati di avere raggiunto questo traguardo che ci ha permesso - commenta il direttore del museo Pasqualino e coordinatore scientifico del progetto, Rosario Perricone - di portare in un contesto europeo così importante il nostro progetto che promuove la salvaguardia partecipata, responsabile e sostenibile dell’opera dei pupi per consentire di portare avanti le attività di tutela, conservazione, valorizzazione di questo insostituibile patrimonio immateriale. Un progetto costituito da tanti uomini e donne che giornalmente lottano per trasmetterlo alle future generazioni nei loro teatri e laboratori artigianali”.

La cerimonia - che ha visto, tra le altre autorità, la partecipazione di Mariya Gabriel, commissaria europea per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e la gioventù. Questo è l’evento più importante del Summit 2022 sul Patrimonio Culturale Europeo che terminerà oggi a Praga ed incluso nel programma ufficiale della Presidenza Ceca del Consiglio dell’Unione Europea.

“Il premio dell’Unione Europea per il patrimonio culturale - ha affermato Mariya Gabriel - rende onore ad individui e comunità per il loro straordinario impegno volto a preservare il nostro vasto patrimonio europeo. È grazie al loro lavoro instancabile che le generazioni future saranno ancora in grado di ammirarlo ed esserne ispirati. Tutti i vincitori sono sinonimo di eccellenza e sono lieta di condividere con loro le mie più calorose congratulazioni”. A margine dell’evento il direttore del museo Rosario Perricone ha incontrato la Commissaria europea Mariya Gabriel e gli ha consegnato il Piano delle misure di salvaguardia dell’opera dei pupi siciliani.