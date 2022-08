Premio Domina Terrae Sinus 2022, una serata di emozioni con le storie delle 7 donne premiate

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Le emozioni hanno fatto da padrone della seconda edizione del Premio Domina Terrae Sinus che si è celebrato a Villa Adriana, a Cinisi. A idearlo e a volerlo fortemente è stata la presidente del Club Inner Wheel Terrae Sinus, Tina Iacopelli Thomsen, "per dare merito a quelle donne a cui la vita ha dato dei compiti molto ardui, che sia una professione o una scelta di vita quotidiana dedicata agli altri".

"Senza paura delle difficoltà spesso anche insormontabili – afferma la presidente - ferme nei loro principi, con discrezione gentilezza e dignità vanno avanti puntano dritto allo meta da raggiungere". Questa, infatti, la motivazione che ha accompagnato la consegna del premio a ognuna di loro: "Bellissime quelle donne che camminano a testa alta. Che non hanno paura di dire la verità. Che non provano invidia perché sanno quanto valgono e non hanno bisogno di screditare o scavalcare nessuno. Mai banali. Osservano, e vanno oltre. Profumano di gentilezza, discrezione e dignità. Sensibili, delicate, tenaci come poche non competono, perché non ne hanno bisogno".

A onorare il Club Inner Wheel Terrae Sinus, è stata la presenza della Governatrice IW Distretto 211, Lucia Di Paola Guzzardi, che, complimentandosi con le socie del Club Terrae Sinus, ha sottolineato che "l’Inner Wheel prende vigore dalle attività basate sull’amore e l'armonia". Così come il tema internazionale dell’anno 2022/23 "Work Wonders", che ha portato la governatrice a invitare le socie Inner Wheel presenti a perseguire nel loro impegno. La stessa Governatrice ha "spillato" due nuove socie dando loro il benvenuto nel Club assieme alla madrina, la presidente Tina Iacopelli Thomsen. Entrano a fare parte del club come socia Lucia Simoncini, mentre come socia onoraria Gilda Sciortino, insignita anche alla presenza del Sindaco di Terrasini, Giosuè Maniaci, e del Past President R.C. Palemo Ovest, Pietro Attanasio, entrambi soci onorari del Club.

Sette le donne premiate di questa seconda edizione. A presentarle, raccontando la loro eccellenza, è stata la giornalista Gilda Sciortino. Sara Favarò, artista poliedrica, scrittrice, giornalista impegnata in fatti di cronaca di notevole importanza, insignita dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Cavaliere Della Repubblica Italiana. Francesca Messana, firmataria della Legge per la costituzione della Riserva Orientata della Sicilia, istituita grazie alla Legge Regionale sui Parchi e le Riserve naturali, con la quale la Sicilia si è posta all’avanguardia in Italia nella legislazione relativa alla protezione dell’Ambiente. Paola Geraci, ostetrica e ginecologa, che ha dedicato tutta la sua vita alla Cura delle donne e dei loro bambini, facendo della sua professione una missione, anche nei Paesi Africani dove le donne hanno disperato bisogno di comprensione soltanto per l’essere Donna. Antonella Di Bartolo, dirigente dell’ICS “Sperone Pertini”, il cui intuito e la determinazione dettata da tanto amore per la propria professione hanno trasformato una scuola allo sbando, in un Istituto divenuto punto di riferimento per quei ragazzi che, pur nati in un quartiere difficile, vogliono crearsi una Vita sana e onesta. Graziella Bentivegna, fiduciaria del Liceo linguistico “Santi Savarino Terrasini”. L’amore per l’insegnamento l’ha portata a creare un sistema grazie al quale anche i ragazzi meno fortunati possono partecipare nelle ore scolastiche ad attività correlate alla normale didattica, dando così loro delle opportunità alternative di crescita. Anna Maria Pusateri, presidente del “Movimento per la Vita”, per il suo impegno di notevole spessore, la sua vita dedicata alla famiglia e a tutte le persone con grandi problemi che trovano in Lei Conforto e Amore. Miriam Leone, docente di Latino e Greco. Grazie a lei e alla Compagnia Teatrale creata con il marito, le Opere scritte dai grandi autori Greci e Latini si intersecano con le opere di nuovi autori, dando vita a un Teatro Moderno che desta curiosità e attrazione nei giovani e meno giovani.

Alla fine della premiazione un riconoscimento di merito è andato a Suor Giuseppina Di Dio, Superiora Generale delle Suore Cappuccine dell'Immacolata di Lourdes, accompagnata da Don Antonio Chimenti. Una presenza non certo casuale perché il ricavato della serata è stato devoluto in beneficenza al Santuario “Maria di Gesù di Santocanale” per l’abbattimento delle barriere architettoniche.