Premio Domina 2022, la seconda edizione a Cinisi il 26 agosto

Sarà devoluto in beneficenza al Santuario Maria di Gesù di Santocanale per abbattimento delle barriere architettoniche il ricavato della seconda edizione del “Premio Domina” promosso dal Club Inner Wheel Terrae Sinus, nella sede di Villa Adriana, a Cinisi (PA).

“Il nostro Club tiene molto a questo premio, che ogni anno riconosce il merito di donne che si sono distinte per il coraggio di impegnarsi in prima persona in tutte quelle attività che coinvolgano l’altro. La seconda edizione 2022 del Premio Domina – afferma Tina Thomsen, presidente del Club Inner Wheel Terrae Sinus - vuole ribadire l’importanza di una forte presenza femminile, rendendoci onorate e orgogliose”.

Sette i premi che verranno assegnati a professioniste che hanno saputo distinguersi puntando sulla determinazione e la valorizzazione del proprio talento, che hanno saputo conciliare vita familiare e professionale. Questa la motivazione che accompagnerà la consegna del premio a ognuna di loro: “Bellissime quelle donne che camminano a testa alta. Che non hanno paura di dire la verità. Che non provano invidia perché sanno quanto valgono e non hanno bisogno di screditare o scavalcare nessuno. Mai banali. Osservano, e vanno oltre. Profumano di gentilezza, discrezione e dignità. Sensibili, delicate, tenaci come poche non competono, perché non ne hanno bisogno“.

Ecco le donne che verranno premiate il 26 sera, in questo evento che avrà inizio alle 19: Sara Favarò, cavaliere della Repubblica, scrittrice, giornalista e artista poliedrica; Francesca Messana, dott.ssa in Microbiologia e Virologia; Antonella Di Bartolo, dirigente ICS" "Sperone-Pertini" Palermo; Anna Maria Pusateri, presidente del "Movimento per la Vita - Cinisi"; Graziella Bentivegna, fiduciaria Liceo Linguistico Peppino Impastato Terrasini; Paola Geraci, Ricercatrice presso il Policlinico di Palermo. specialista in Ginecologia e Ostetricia e in Chirurgia Oncologica; Myriam Leone, docente di Latino e Greco.

Alla serata prenderanno parte: Lucia Di Paola Guzzardi, Governatrice I.W. Distretto 211; Patrizia Ardizzone, Presidente Rotary Club Palermo Ovest 2110 Sicilia e Malta; Giosuè Maniaci, Sindaco di Terrasini, e Giangiacomo Palazzolo, Sindaco di Cinisi, Comuni che patrocinano l’evento Suor Giuseppina Di Dio, Superiora Generale Suore Cappuccine dell'Immacolata di Lourdes. Modera la giornalista Gilda Sciortino. Saranno presenti, come per la precedente edizione, Fischietto The Voice from Radio Time e Clarissa Pizzo Steve La Chance Ballet.