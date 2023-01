Un video per promuovere le bellezze di Caccamo, istituito un premio da 500 euro

Cinquecento euro al regista o al videomaker che realizzerà il video più bello su Caccamo. Il premio è stato istituito dal Comune guidato dal sindaco Franco Fiore. Una commissione che sarà istituita dallo stesso primo cittadino esaminerà i video che parteciperanno e assegnerà il premio.

La manifestazione è portata avanti in collaborazione con il Festival del cinema di Cefalù. Registi e videomaker che vogliono partecipare all'assegnazione del premio dovranno iscrivere il proprio video al Festival attraverso il portale https://filmfreeway.com/FestivaldelCinemadiCefalu, in alternativa si potrà telefonare alla segreteria del festival 3472975402 per informazioni su come recapitarlo. Le iscrizioni si chiudono il prossimo 30 aprile 2023.

Il premio "Città di Caccamo" intende spingere i registi di tutto il mondo a realizzare film sul paese con l'obiettivo di promuovere e far conoscere, in tutto il mondo, le bellezze del Comune.