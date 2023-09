Il borgo più bello d'Italia in uno scatto: i vincitori del concorso che premia le foto di Petralia Soprana

Assegnati i premi della quinta edizione del concorso “Il Borgo più bello d'Italia in uno scatto” che quest’anno aveva come tema “Prospettive - Petralia Soprana e la Sicilia”.

Tutti i premiati

Prima classificata è stata la foto di Sebastiano Bellomo dal titolo "Fra” i vicoli di Petralia Soprana. Una foto in bianco e nero che ritrae la piazza Frate Umile e la presenza di due anziani in conversazione. La seconda foto premiata è di Lorena Alleri dal titolo: "Caleidoscopio di colori: la bellezza floreale di Petralia Soprana” e ritrae un angolo caratteristico del centro storico arredato e colorato da piante.

Lo scatto scelto per il terzo posto è stato quello di Salvatore Guglielmo dal titolo "In attesa dello spettacolo”. La foto immortala la piazza Duomo nella quale c’è la presenza del palco che attende lo spettacolo. Le foto sono state selezionate tra i 60 scatti che sono stati proposti da 20 partecipanti originari da varie parti della Sicilia. Assieme al fotografo Damiano Macaluso hanno fatto parte della giuria l’ing. Angelo Curatolo in rappresentanza dell’Italkali e Piera Messineo del Comune di Petralia Soprana.

La premiazione è avvenuta nella sala consiliare del comune alla presenza della giuria e dell’amministrazione comunale guidata da Pietro Macaluso. Dopo avere ammirato tutte le foto ammesse al concorso è arrivato il momento della scoperta di quelle vincenti alle quali è andato un premio in denaro (700-500-300).

Durante l’evento l’amministrazione comunale ha consegnato anche una targa anche alla foto risultata più votata su Facebook. Il particolare riconoscimento è andato alla foto Liria Zaffuto che ritrae Petralia Soprana da una finestra della torre di avvistamento alle porte del paese. Il titolo della foto è infatti: “Un’ampia apertura e poi di colpo un bel paesaggio. Petralia Soprana vista dalla Torre.”

“Il tema di quest'anno - ha detto il presidente della giuria Damiano Macaluso - era particolarmente difficile perché racchiudeva due tematiche distinte ma intrinseche allo stesso tempo che sono Petralia Soprana e la Sicilia. Non nascondo che questo ci ha messo in difficoltà perché nella valutazione abbiamo dovuto necessariamente tenere conto di questi due elementi a discapito di altri. In ogni caso vanno fatti i complimenti a tutti i partecipanti che hanno realizzato scatti di alta qualità con tecniche particolari e sfumature artistiche di pregio.”

Il sindaco Pietro Macaluso oltre a ringraziare l’Italkali che ha sposato lo spirito del concorso ha tenuto a evidenziare che le foto, oltre a fare parte della fototeca del Comune, saranno utilizzate per promuovere Petralia Soprana e faranno da cornice alle varie iniziative di promozione turistica programmate dall’amministrazione comunale.