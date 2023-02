Altri due giovani palermitani vincono il premio "America Giovani” per il talento universitario

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Alessandra Scala e Gabriele Giangrasso, due ex studenti Lumsa della sede di Palermo laureati in Economia e Management, sono stati insigniti del Premio "America Giovani” per il talento universitario, promosso dalla Fondazione Italia Usa, distinguendosi tra i mille laureati eccellenti italiani.

La Fondazione, nata per testimoniare l’amicizia tra gli italiani e il popolo americano, si dedica da anni ad attività di promozione della cultura, promuovendo il “Premio America Giovani” al talento universitario, un riconoscimento nazionale per i giovani neolaureati meritevoli delle università italiane che hanno ottenuto risultati di eccellenza e successi accademici e professionali. Affiancato, ricevono anche il “Premio America”, lo storico riconoscimento destinato alle più prestigiose personalità di fama internazionale.

Il “Premio America Giovani” vuole valorizzare mille talenti del nostro Paese che hanno avuto un percorso universitario di eccellenza in discipline d'interesse della Fondazione, per sostenerli nel loro ingresso nel mondo del lavoro internazionale. Gabriele Giangrasso è stato premiato il 19 dicembre 2022, Alessandra Scala il 23 gennaio 2023. Entrambe le cerimonie hanno avuto luogo presso la Camera dei Deputati.