Mondello, l'antica friggitoria "Come una volta" premiata dal critico enogastronomico Michele Cutro

Il critico enogastronomico Michele Cutro incorona l’antica friggitoria "Come una volta" di Mondello. Il ristorante ha ricevuto un importante riconoscimento riservato ai maestri di cucina.

"Dopo lunghi anni di girovagare e degustare - ha detto Cutro, leggendo la motivazione del premio - posso dire di essere approdato in uno dei tempi indiscussi della cucina d’autore. In questo ristorante ho potuto constatare, nell’avvicendarsi dei piatti che mi venivano proposti dalla proprietaria di casa, la signora Rosa Lipari, la filosofia culinaria di chi dietro ai fornelli racconta la sua arte gestendo con grande maestria sapori, colori e gusti legati al culto marinaresco per eccellenza".

La premiazione si è svolta nell'ambito del tour culturale promosso dalla federazione Cooking Show, sotto il patrocinio degli ordini cavallereschi in Italia. Emozionata la padrona di casa, la signora Rosa Lipari che - assieme al marito Nunzio Favarolo - ha commentato: "Non mi aspettavo di ricevere un premio così prestigioso. Per me è stata una grandissima sorpresa. Ci tengo a ringraziare il mio staff, la mia famiglia e i miei figli, sempre pronti a incoraggiarmi nel mio lavoro".