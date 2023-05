“Un elaborato per il rispetto e la tutela dell’ambiente”, premiati gli studenti vincitori del concorso

A conclusione dei progetti di educazione ambientale promossi dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, con il contributo del Rotary International Distretto 2110 Sicilia e Malta e del BioParco di Sicilia, stamattina si è svolta la cerimonia di consegna dei premi alle scolaresche vincitrici del concorso “Un elaborato per il rispetto e la tutela dell’ambiente”.

Nell’ambito di questi progetti, sono più di venti le scuole con circa 1.500 studenti che hanno partecipato alle visite guidate presso il Centro di recupero regionale delle tartarughe marine e del percorso didattico-sensoriale e naturalistico dell’IZS Sicilia. Al bando di concorso hanno aderito sei scuole presentando degli elaborati molto originali (cartelloni, video, power point) che sono stati giudicati da una commissione. I prodotti realizzati dalle scolaresche sono stati valutati in base ai criteri di chiarezza espositiva, grado di difficoltà, contestualizzazione con la visita e originalità del lavoro.

Per la scuola primaria, sono state premiate la classe 3E della D.D. Gianni Rodari di Villabate con il cartellone “Salviamo le Caretta caretta” e le classi 3C e 3D della D.D. Ragusa Moleti di Palermo con il video storytelling “Un giorno con le tartarughe”. Per la scuola secondaria di I grado, è stata premiata la classe 1G della scuola Antonio Gramsci con il cartellone “Salvaguardiamo il mare”. Per la scuola secondaria di II grado, è stata premiata la classe 2A dell’I.I.S Leonardo Da Vinci di Trapani con il video “La salute della terra è la salute dell’umanità”.

Gli alunni delle classi di scuola primaria e secondaria di primo grado, vincitrici del concorso, hanno ricevuto un biglietto di ingresso per la visita del Bioparco di Sicilia-Carini grazie al contributo del responsabile scientifico Salvatore Ruffino. Gli studenti della classe della scuola secondaria di secondo grado, invece, hanno ricevuto un biglietto di ingresso presso un cinema multisala di Trapani. Inoltre, alle scuole che hanno partecipato al concorso sono state consegnate delle targhe premio.

“Sensibilizzare alla tutela dell’ambiente per proteggere la salute dell’uomo e dell’animale – dice Salvatore Seminara, commissario straordinario dell’IZS Sicilia – è l’obiettivo dei progetti che abbiamo portato avanti. È stato un lavoro di gruppo con numerosi attori coinvolti e ringrazio tutti per il loro contributo. I ragazzi devono vivere l’ambiente e soprattutto gli animali che rappresentano la cosa più importante, sono una parte di noi, l’imprinting che rimane. Sono sicuro che dopo aver partecipato a quest’iniziativa, gli alunni saranno ancora più rispettosi dell’ambiente e del nostro ecosistema”.