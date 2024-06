Sicilia Queer filmfest, premio miglior lungometraggio a "El polvo" dell'argentino Torchinsky

Si chiude ai Cantieri culturali alla Zisa la quattordicesima edizione del Sicilia Queer filmfest. La giuria internazionale composta dall'attore Pascal Cervo, dall'ex-direttore di Berlinale e Locarno Carlo Chatrian, dalle registe Anna Hints e Marie Luise Lehner e dalla critica cinematografica Jara Yáñez ha assegnato il premio per il miglior lungometraggio della sezione "Nuove visioni" a El polvo di Nicolás Torchinsky (Argentina 2023). La stessa giuria ha assegnato il premio per il miglior cortometraggio "Queer Short" a Boléro di Nans Laborde-Jourdaà (Francia 2023), mentre una menzione speciale va a Honeymoon di Alkis Papastathopoulos (Grecia-Francia-Cipro 2023).

Il premio della giuria Circuito Festival - composta da Morena Faverin (Lago Film Fest), Maria Vittoria Pellecchia (Laceno d'Oro International Film Festival) e Alessandro Rais (Efebo d'Oro Film Festival) - assegna inoltre il premio per il miglior lungometraggio della sezione "Nuove visioni" a Le belle estati di Mauro Santini (Italia 2023); la stessa giuria premia per la sezione "Queer Short" Grandmamauntsistercat di Zuza Banasińska (Paesi Bassi-Polonia 2024) e Slimane di Carlos Pereira (Germania 2023).

Il premio del Coordinamento Palermo Pride per la sezione "Queer Short" va a Honeymoon di Alkis Papastathopoulos; menzione speciale a Slimane di Carlos Pereira. Il pubblico premia per la sezione "Nuove visioni" Le Vrai du Faux di Armel Hostiou (Francia 2023) e Honeymoon di Alkis Papastathopoulos per Queer Short.

Le motivazioni della giuria internazionale

Premio miglior lungometraggio - "Nuove visioni"

El polvo, di Nicolás Torchinsky (Argentina 2023)

"Per tutto ciò che di spettacolare, di misterioso e di romanzesco si nasconde dietro una moneta avvolta in un pezzo di carta, una foto ingiallita, nella polvere depositata sopra un divano… Per tutto ciò che questi dettagli intimi rivelano di una vita… Ma anche per tutto ciò che queste voci, quelle della famiglia, dei colleghi, degli amici svelano senza volere sulla difficoltà di essere visti, conosciuti, riconosciuti per quello che si è veramente. È ciò che compone il film che ci ha emozionato. Il tentativo poetico di realizzare un ritratto impossibile".

Premio miglior cortometraggio - "Queer Short"

Boléro, di Nans Laborde-Jourdaà (Francia 2023)

"Per la sua bella idea di riparazione attraverso la danza che si trasforma a poco a poco in rivoluzione e apre la strada a una certa possibilità di cambiamento. E perché grazie a una regia attenta e a una recitazione entusiasmante, il film rivela progressivamente la sua forza sovversiva: opporre a ogni forma di violenza e di aggressione la potenza impercettibile e delicata del corpo".

Menzione speciale

Honeymoon, di Alkis Papastathopoulos (Grecia-Francia-Cipro 2023)

"Perché sono proprio loro. Per quello che dicono, ma anche e soprattutto per quello che esprimono al di là delle parole: solidarietà, amore, profonda amicizia. E perché danno voce a tutte e tutti coloro che non ce l’hanno".

Le motivazioni della giuria Circuito Cinema

Premio Circuito Cinema - miglior lungometraggio - Nuove visioni

Le belle estati, di Mauro Santini (Italia 2023)

"Per la sorprendente fluidità ed intensità con la quale studenti e studentesse si sono appropriati dei racconti pavesiani restituendoli con una nuova luce attraverso il proprio sguardo e le proprie emozioni; per la delicatezza antispettacolare con la quale l'occhio del regista sa osservare donne e uomini di un futuro prossimo impegnati nella ricerca del sé; per l'incanto del gioco incessante tra messa in scena e svelamento della sua fragilità".

Premio Circuito Cinema - miglior cortometraggio - "Queer Short"

Grandmamauntsistercat, di Zuza Banasińska (Paesi Bassi-Polonia 2024)

"Per lo straordinario e sorprendente uso dell’archivio capace di trasformare filmati didattici e propagandistici della Polonia comunista in un tenero film-saggio che risuona universalmente proponendo una riflessione stratificata sulle relazioni e sull’identità lacerando e ribaltando con potenza la distorsione patriarcale insita nella società di ieri e oggi".

Slimane, di Carlos Pereira (Germania 2023)

"Un'opera fortemente minimalista che dimostra come l’uso sapiente della forma possa raccontare con semplicità e potenza la miscela di gioia e dolore che permane l’esistenza ricordandoci che la società è una prigione, ma a cielo aperto".

Le motivazioni della giuria del Coordinamento Palermo Pride

Premio Coordinamento Palermo Pride - miglior cortometraggio - "Queer Short"

Honeymoon, di Alkis Papastathopoulos (Grecia-Francia-Cipro 2023)

"Per la tematica della transfobia nella Grecia dei giorni nostri - ricordiamo, Paese di un’Unione Europea alla vigilia di elezioni in cui la minaccia dell’avanzata delle destre neofasciste e transfobiche è concreta - raccontata tramite la bella e singolare storia di amore/amicizia fra le due protagoniste ed il loro viaggio di addio, che poi diventa di fuga ma anche di ribellione e di speranza. Un road movie essenziale, ben sceneggiato, recitato e girato, che parla in modo comprensibile di amore queer e di solidarietà femminile; una storia transfemminista che celebra il diritto di lottare e di opporsi alla violenza crescente contro le persone trans e che denuncia la transfobia e la violenza presenti anche nelle istituzioni nell’Europa e nella Grecia contemporanea, ispirato alla storia dell’attivista queer Zak Kostopoulos, ucciso nel 2018 da un gruppo di uomini e dalle forze di polizia".

Slimane, di Carlos Pereira (Germania 2023)

"Un cortometraggio toccante che affronta temi attuali come l'identità e le lotte delle comunità emarginate. Il suo stile visivo è evocativo, con una fotografia essenziale ma ricca di significato. Il ritmo lento del film non lascia spazio a distrazioni, accompagnando delicatamente lo spettatore verso la riflessione. La scena finale completa magistralmente la narrazione emotiva del film, che è intimamente intrecciata con la comunità afroamericana segregata e discriminata della Detroit del declino post-industriale dove la musica techno ha origine. Allo stesso tempo, richiama la Berlino della DDR, dove la comunità 'outsider' trova nella scena musicale underground uno spazio dove esplorare l'identità e la libertà all'interno di uno spazio condiviso. In conclusione, Slimane è un cortometraggio ben realizzato che lo rende un’opera ricca di spunti di riflessione".

Il Sicilia Queer filmfest viene realizzato grazie a Mic-Direzione generale cinema, Regione Siciliana-assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, Ufficio 9 Sicilia Film Commission, Goethe-Institut Palermo, Ambasciata della Repubblica Federale di Roma, Institut français, Ambasciata di Francia in Italia, Instituto Cervantes di Palermo, Forum austriaco di Cultura, Ambasciata di Svizzera in Italia, Comune di Palermo-assessorato alla Cultura.