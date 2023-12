Pranzo di Natale per i più bisognosi e regali per bambini al Noviziato dei Crociferi

L’associazione Angeli della notte organizza un pranzo di Natale per i bisognosi e le loro famiglie e regali per i più piccoli il 22 dicembre alle 12.30 al Noviziato dei Crociferi di Palermo. L’organizzazione è stata resa possibile grazie al supporto del Comune di Palermo che ha fornito l’uso dei locali e il sostegno dell’assessorato regionale alla Famiglia. "Sarà un momento di festa - dicono i responsabili dell’associazione - per dedicare un momento di allegria ad alcune famiglie bisognose della nostra città con musica, un intrattenitore e regali per i bambini”.

Gli Angeli della Notte è una onlus che si occupa dei senza tetto e dei bisognosi al lavoro “sul campo” due sere a settimana quando i volontari portano cibo, bevande o anche solo conforto a chi non ha nulla. La sede di via Bevignani, poi, ogni domenica ospita una mensa con circa 100 ospiti a settimana.