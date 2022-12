Pranzo di natale per i bisognosi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Chef Natale Di Maria, delegato regionale Euro-Toques, aderisce all'attività di beneficenza in favore delle associazioni beneficiarie no profit per un totale di 500 pasti donati alle famiglie bisognose e ai senza tetto della città di Palermo. Diverse le associazioni beneficiarie coinvolte nell’attività, tra le quali: Un giorno nuovo Odv; Associazione di Volontariato Anirbas; Gli angeli di Chicca; Gli angeli della Notte; Convento San Marco al Capo. Le aziende che hanno donato in favore di questa nobile azione, oltre Villa Boscogrande sono state: Il duca della frutta e verdura - Palermo; Barone Arredi - Montelepre; Az.Agricola Galati - Giardinello; Mutolo Carni - Palermo; Monteleone bibite - Carini.