Un annullo speciale di Poste Italiane per Biagio Conte

Un annullo speciale per Biagio Conte. A un anno dalla scomparsa del missionario laico, Poste Italiane attiverà venerdì un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale. L'annullo presenterà la dicitura "1° Aniversario della nascita al cielo di fratel Biagio Conte - Missione Speranza e Carità". A richiederlo è stata la stessa missione.

" Dalle 14,30 alle 20 - si legge in una nota di Poste Italiane - sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso la postazione allestita alla Cittadella del Povero e della Speranza, in via Decollati. Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a Poste Italiane, Filiale di Palermo 1".