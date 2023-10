VIDEO | Dagli studi sull'asma ai videogame per le abilità logico-matematiche: porte aperte al Cnr

Nel centenario del Consiglio Nazionale delle Ricerche, fino a venerdì nella struttura di via La Malfa prende vita un ricco calendario di iniziative per far conoscere le attività dell'ente. Conferenze, seminari, mostre e stand interattivi per raccontare al pubblico il lavoro di chi ogni giorno contribuisce al progresso scientifico e tecnologico