Presto on line il portale del turismo del Comune: già disponibile la sezione dedicata al Festino

Vuoi sapere tutto sul Festino di Santa Rosalia? Vuoi conoscere quali sono i più importanti monumenti di Palermo? Desideri scoprire gli angoli più nascosti e caratteristici della nostra città? Adesso la soluzione è a portata di mano, basta visitare il sito turismo.palermoedintorni.it, portale del Comune di Palermo, che sarà presto online, ma che già adesso permette di visitare un’ampia sezione dedicata alla festa della Santuzza.

L’obiettivo principale del portale, nato in collaborazione con l’assessore alla Cultura Giampiero Cannella e con l’assessore all’innovazione digitale Antonella Tirrito, è quello di offrire a turisti e visitatori tutte le informazioni necessarie per trascorrere nel miglior modo possibile le proprie vacanze a Palermo, con dettagli su arte e cultura, sport e avventura, gusto e tradizioni, outdoor e benessere, spiritualità, attività per famiglie e bambini. Inoltre la grande novità sta anche nel fatto che comuni, associazioni, pro loco, musei, parchi archeologici, costituiranno una grande redazione diffusa per promuovere le bellezze del territorio, gli attrattori e gli eventi.

"Sarà possibile - spiega l'assessore al Turismo Sabrina Figuccia - cercare e trovare un’enorme mole di informazioni e di dettagli utili sia per chi viene a Palermo, ma anche per tutti gli operatori del settore che potranno così far conoscere le proprie attività per rendere indimenticabile il soggiorno palermitano. Affinché, una volta tornato a casa, il turista potrà diventare ambasciatore e testimone della bellezza della città e dell’infinita accoglienza dei suoi abitanti":